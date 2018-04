OBRAZEM: Sportu zdar. V atletickém stylu letos můžete i do práce

4:30 , aktualizováno 4:30

Sportovní vzhled je v kurzu. Designéři vyslyšeli volání zaměstnaných žen (a mužů) po pohodlném, univerzálním a přitom krásném oblečení a rozhodli se setřít rozdíly mezi tím, jak se oblékneme do fitka, do práce, na večeři nebo na dovolenou. Je to praktické, ale i hravé, stačí zvolit ty správné prvky.