Móda s prvky Orientu podle České Miss Ivety Lutovské

Ivetu si pochvaloval i fotograf Ondřej Košík. "Pracovala ohromně profesionálně a vydržela s námi fotit čtyři hodiny i přesto, že byla nastydlá," shodl se s Lenkou Poláčkovou.

Podle ní dopadly nejlépe fotky, o nichž ani nevěděla, že se fotí, protože je na nich nejpřirozenější. "Iveta má krásné tělo a moc se mi líbila v růžových šatech a bundičce," vzpomíná Lenka.

Iveta byla ráda, že fotografie nemluví, a že na nich tedy nikdo nepozná, že kvůli nachlazení ztratila hlas. Sama má ráda klasickou ležérní módu, tenisky, tričko, džíny a velkou tašku, do které se jí všechno vejde. "Oblečení to bylo veselé, jarní, barevné a nápadité." I jí se moc líbily stejné šaty jako stylistce."Takové bych si do svého šatníku klidně pořídila," říká.

Růžová vede

Výrazný japonský vzor, který dominuje na šále a sukni, si zaslouží vyniknout. Doplňte je už jen jednoduchými jednobarevnými svetříky.

Volnost pohybu

I velmi volné šaty japonského střihu mohou působit elegantně a žensky. Perfektně je doplní sako v úzkém střihu, které dorovná linii. Šaty se dají nosit jak k úzkým džínům, tak k legínám.

Zdobné lemy

Bílé rozšiřující se sako a la kimono by bez barevných ozdob vypadalo obyčejně. Barevné knoflíky a lemy mu však dodají hravost, takže rozsvítí i džíny.

Efektní vzor

I velmi jednoduchá sukně může hrát prim - japonský potisk je totiž originální a dostatečně nápadný.

Halenka jako šperk

Výrazný lem barevného orientálního vzoru na halence, volánky a perličky místo knoflíků už nepotřebují nic víc než jednoduché sako a kalhoty. Pozor, letos se košile nosí zastrčená do kalhot.

Hra s volánem

Asymetrický střih volánové sukně má v sobě kousek erotiky, zvlášť když si k ní obléknete vypasovanou rockerskou bundu a motiv asijských květů se objeví i na nápadné broži. Najednou do sebe vše dokonale zapadá.

Síla doplňků

Kdo si nerad obléká výrazné barvy, nemusí se jich zcela vzdávat. Stačí si vzít kabelu s japonskými květy a celý outfit rozkvete.