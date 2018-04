Šik do tří minut. Dlouhánku Nikolu jsme oblékli do jarních barev

Nikola má se svými 182 centimetry a 65 kilogramy v podstatě postavu modelky. Jako dlouhánka prý při ale nákupech bojuje – především s příliš krátkými nohavicemi, ale i topy a svrchními díly oblečení. Náš úkol byl proto jasný: obléknout ji do konfekce, která ovšem bude působit jako ušitá na míru.



Vybrali jsme overal, který si vysoká a štíhlá Nikola může s přehledem dovolit. Právě v případě podobných jednodílných kousků mají menší dámy často problém s proporcemi, musí krátit ramínka nebo nohavice. Nikole seděl dokonale. "Overalů mám ostatně doma několik, a to v různých barvách," prozradila nám.

Slavné a vysoké Karolína Kurková, 180 cm

Taylor Swiftová, 180 cm Uma Thurmanová, 180 cm Carla Bruni-Sarkozyová, 180 cm Michelle Obamová, 180 cm Sigourney Weaverová,, 180 cm Ivana Chýlková 183 cm Brooke Shieldsová, 183 cm Maria Šarapovová, 188 cm

Přes zářivý jarní kousek jsme přehodili sako v pudrovém odstínu. Soustředili jsme se na to, aby dobře sedělo v ramenou a zároveň nebylo příliš krátké. Spodní lem, který sahá těsně pod úroveň boků, je pro Nikolu ideální.

Pochvalovala si i balerínky v neutrálním tónu: "Podpatkům se vyhýbám, v nízkých botách se prostě cítím lépe. Tyhle mě baví i proto, že jsou pohodlné, ale zároveň velmi elegantní."

Vycházeli jsme také z toho, že stejně jako velké psaníčko se podobné boty hodí jak na den, tak na večer. Právě to bylo cílem celého outfitu.

Děkujeme showroomu F&F za zapůjčení oblečení a prostor k natáčení.

Stylové rady pro dlouhánky

1. Hrajte si s délkou

Můžete si to dovolit. Maxišaty ani dlouhé overaly sice nejsou výsadou vysokých žen, nalijme si ale čistého vína: právě pro vás jsou jako stvořené. Dejte jim šanci, jsou stylovější než tričko a džíny, ale zároveň ležérnější než délka mini. Jako majitelka dlouhých nohou máte i další výhodu – sluší vám pouzdrové, skládané i kolové sukně, která končí půli lýtek



2. Najděte dokonalý základ

Elegantní sako patří mezi základy šatníku, využijete ho při běžném nošení i při formálních příležitostech. Mělo by vám proto dokonale sedět. Pozor si dejte na délku rukávů a také na to, aby dolní lem nebyl příliš vysoko – ideálně u boků nebo těsně pod nimi. Důležité jsou proporce: křivky lépe zdůrazní sako vypasované, máte-li štíhlou horní část těla, klidně vyzkoušejte pánský střih.



3. Nenuťte se do jehel

Ne, boty na podpatku si rozhodně odpírat nemusíte. Pokud se v nich ale necítíte, nevadí. Nízké boty jsou v kurzu a v obchodech tak najdete mnoho alternativ, které jsou stejně sexy, ženské nebo elegantní. Právě teď se nosí špičaté balerínky a mokasíny v pánském stylu; mezi kousky, které z módy nevyjdou, patří balerínky s kulatou špičkou, oxfordky i klasické kotníčkové tenisky.



4. Velké doplňky – dobré doplňky

Jarní trendy Rozzařte svůj outfit módním doplňkem. Pořiďte si třeba dámskou kabelku podle svého gusta i nálady na Modissimo.cz.

To se týká zejména kabelek. Psaníčko velikosti XXL vám sedne lépe než to miniaturní, velká kabela přes rameno udělá lepší službu než drobná taštička do ruky. Zachumlaná ve velkém šátku nebo šále zase budete působit subtilněji. Malý šátek uvázaný kolem krku naopak vynechte – pokud ovšem nepracujete jako letuška. Bát se nemusíte ani velkých šperků nebo širokých pásků.