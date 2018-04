OBRAZEM: Móda není jen pro mladé dívky. Stylové oblečení pro babičky

Nechali jsme se inspirovat námětem od čtenářky a rozhodli se dokázat, že věk v módě nehraje žádnou roli. Naší modelce Evě je 76 let a jasně dokazuje, že styl a elegance nemá žádná omezení. Spadáte do stejné kategorie a tápete, v čem chodit do divadla či na oslavy? Pomoc je tady.