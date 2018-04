Móda pro muže všech tvarů

Klíč k chytře oblečenému muži je rovnováha - robustní typy by měly nosit jemné barvy i vzory a uvolněný střih. Menší štíhlí muži naopak výrazné barvy a vyhýbat se vzorům, kromě kouzelného svislého proužku. A vysocí štíhlí? Těm není co radit, ti to vyhráli. Snad jen pozor, aby vám z rukávů nekoukaly příliš dlouhé manžety od košile a nikdy nezkoušejte bokové džíny. Vypadali byste ještě o kus vyšší, případně jako rychle narostlý pubescent v obleku svého menšího otce.

Pro vysoké: Na rozhledně

Řeknete si, že vysocí muži jsou na tom stejně jako štíhlé ženy - nemají co maskovat. Ale i oni mohou leccos pokazit.

Takže pozor na svislé proužky, příliš plandavá saka, ramenní vycpávky a bokové kalhoty. To všechno by pokazilo dar, který vám příroda nadělila. Svědčí vám vodorovné linie a délka kalhot volně ležící na botách.



Alan Alda chytře zvolil kabát s dvouřadým zapínáním. Vysoké štíhlé muže to mírně "srazí" a přidá na robustnosti.

Pro malé: Co je malé, to je hezké



Billyho Boyda prodlužuje "véčko" světlé košile v zapnutém saku.



Jediné slovo - jednobarevnost. Na vzorky zapomeňte úplně (kromě svislých proužků) a čím méně barev, tím lépe. Podívejte se na "hobity" Elijaha Wooda, Dominica Monaghana a Billyho Boyda. V černé a šedé jim to sekne stejně jako dlouhánům.

Pro statné: Silný základ



Košile delší než bunda prodlouží postavu. Tmavší triko pod košilí naruší plochu barvy.

Vtip, osobnost a pár triků - to je tajemství statných mužů. Do kapsičky obleku vždy kapesníček, sako stále zapnuté, rovné kalhoty bez skladů vepředu a nikdy žádné úzké kravaty a košile s velkými kostkami nebo vodorovnými pruhy.