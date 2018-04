Móda pro děti: zapomeňte na modrou a růžovou, v kurzu je fialová i rudá

Místo andílků ďáblíci

Pokud si spojujete holčičky s růžovou a chlapečky s modrou barvou, tak na toto klišé zapomeňte - radí módní tvůrci. Letošní zimní kolekce pro nejmenší jsou totiž až nezvykle vybarvené.

Podle návrhářů nastává čas ukázat něco jiného, než je zažité andílkovské oblečení - proto se dětský šatník mění spíše v místo pro malého ďáblíka. Výrazná rudá, temná černá spolu s šedou, temně modrou a fialovou tvoří barevnou paletu stylových oblečků pro malé parádníky.

Pokládáte výběr odstínů za poněkud netradiční? Ano, to je, ale proč být konzervativní a nevyzkoušet také něco jiného? Dětské kolekce Dior, Burberry, Dolce & Gabbana či I Pinco Pallino jasně dokazují, že i ostré barvy vypadají na dětech velmi dobře, aniž by se vytratil jemný dětský styl. Konzervativní rodiče možná namítnou, že temné tóny nepatří do dětského šatníku. Svět módy však naštěstí není konzervativní a návrháři stále posouvají hranice.

Pohodlné pletené oblečení od Jiřiny Tauchmanové

Módní návrhářka Jiřina Tauchmanová tento podzim nabízí opět něco navíc než jen krásné večerní šaty, které ji proslavily. Její kladný vztah k ručním pracím jasně demonstruje i nová kolekce pleteného oblečení pro děti, které vytváří pro francouzskou značku Pingouin. Svetry s náročnými vzory i trička z kvalitní bavlněné příze oceníte nejen pro jejich snadnou úpravu, ale také pro radost z oblékání. Navíc vaše ratolesti rozhodně nebudou protestovat proti tomuto pohodlnému a zároveň dobře vypadajícímu oblečení.

Baby Issa vnáší do dětské módy veselý duch a více hravosti

Jiskřivé vzory a barvy proslavily Daniellu Issu Helayelovou, která stojí jako tvůrčí osobnost za populární značkou Issa London. Po velmi úspěšných dámských kolekcích a na základě zájmu své početné klientely oznámila uvedení speciální linie dětského oblečení. "Moji přátelé mě vždy žádali, abych vytvořila miniaturní verzi šatů pro jejich děti," svěřila se Helayelová.





Kolekci Baby Issa snadno rozpoznáte díky jejímu veselému a bezstarostnému duchu. Jednotlivé kousky jsou méně formální než jiné modely na trhu s dětským oblečením, designérka vnáší do šatníků dětí více luxusní hravosti, aniž by nějak utrpěl styl a vkus.

V butiku Magic Child vybavíte dětský šatník po italsku

Nákupy v Pařížské ulici již nepatří mezi doménu dospěláků, na své si přijdou i parádivé děti a jejich rodiče. Stalo se tak zásluhou nového butiku Magic Child s mimořádně bohatým portfoliem prvotřídních italských značek, jež najdete rozložené na ploše tří pater. Bohatá nabídka zahrnuje vše, co by měl dětský šatník obsahovat - od každodenního nošení přes sportovní aktivity až po slavnostní šaty vytvořené ve stylu haute couture. V současné době obchod nabízí výběr z aktuálních kolekcí renomovaných italských značek jako GF Ferré, Iceberg, Miss Blumarine, I Pinco Pallino a dalších. Majitelka Victoria Arshakyan navíc slibuje další rozšíření již tak bohaté nabídky oblečení a doplňků pro děti ve věku 0 až 14 let.