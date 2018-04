Móda pro budoucí maminky je něžná, variabilní a trendy

Karolína Bosáková (31) pózovala našemu fotografovi ve třiatřicátém týdnu těhotenství. V dubnu by se jí měla narodit dcera Evelin.

* Patří mezi české topmodelky, kterým se podařilo prorazit i v zahraničí. V roce 2001 se probojovala do padesátky nejobsazovanějších modelek na světě. Spolupracovala se světoznámými značkami, jako např. Chanel, Yves Saint Laurent, Kenzo, Christian Dior, Giorgio Armani,...

* Dnes pracuje jako ředitelka agentury Unique One a věnuje se vyhledávání a přípravě nových talentů pro mezinárodní modeling.