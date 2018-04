Móda podle evropských metropolí. Odkud jste vy?

Florencie





Itálie, 50. léta - jednoduché šaty a nápadná, velká kabela z vás udělají dámu, která jako by přišla přímo z Piazza della Signoria.

Nezbytný doplněk: šátek do vlasů!

Athény





Něco mezi hippie a řeckou bohyní v dlouhé říze - to z vás udělají maxišaty s pestrým vzorem.

Nezbytný doplněk: obrovský šperk v obrovském výstřihu.

Londýn





Klasická elegance, jemné barvy a romantické detaily. Takhle by vás vystrojila metropole nad Temží.

Nezbytný doplněk: velmi nápadný pásek s mašlí.

Madrid





Spojte barvy slunce a oblohy s klasickým prvkem, například sáčkem z kanafasu, a je z vás Španělka jako víno.

Nezbytný doplněk: šperk, který k celému modelu zdánlivě nesedí. Temperamentní žena nepodléhá trendům, tvoří vlastní styl!

Budapešť





Nostalgie, Dunaj, romantika a kouzlo starých časů. Jak by Budapešť ovlivnila vás? My jsme ji přetvořili do retro charlestonových šatů a nejženštějších bot na světě.

Nezbytný doplněk: gladiátorské sandály na vysokánském podpatku.

Nice





Námořníček na své lodi vzpomene si rád... na rudé proužky, které může klidně vynechat. Adoptujte námořnický styl, ale pouze v modré a bílé, a prodloužíte si léto do nekonečna.

Nezbytný doplněk: kontrastní šperky ze zlatého kovu.