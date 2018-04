Móda patří na ulici a pražské ulice zase módě. To nejlepší z Code:Mode

Konec Code:Mode "Akci řádně schválila několik týdnů dopředu programová rada Letního kina," vysvětlují organizátoři Code:Mode. "Její úlohou pak bylo vše komunikovat s Úřadem městské části Praha 1. V průběhu se ale ukázalo, že festival svým rozsahem a velikostí přesahuje schvalovací kompetence této rady. Z pohledu městské části jsme se stali subjektem vyžadujícím samostatné schválení mimo programový rámec Letního kina. Pokusili jsme se najít kompromisní řešení a domoci se dodatečného povolení. To se však nepodařilo a byli jsme nuceni akci v sobotu večer uzavřít. Rádi bychom se omluvili všem návštěvníkům, ke kterým se tato informace nedostala a přijeli mnohdy z velké dálky až v neděli," zveřejnili organizátoři v tiskové zprávě k předčasnému ukončení Code: Mode.

Na rozdíl od předchozích ročníků letos na Code:Mode chyběla módní přehlídka, milovníkům módy to ale zcela jistě vynahradila velikost celého areálu a množství nabízeného zboží. Vybral si zde opravdu každý, od drsného punku, přes pop-art a etno až po lehce infantilní styl.

A co je letos (podle modelů na Code:Mode) nejvíce in? Rozhodně musíte mít nějaké nápadité náušnice. Na jejich velikosti nebo materiálu až tak nezáleží, hodně módní je ale průhledný plast, ze kterého se vyrábí i přívěsky (např. Yellow Jacket Angel, Frisky Space).

Tělo ozdobte tričkem nebo taškou s motivem příšerek a roztomilých monster a strašidel. Vlasy můžete zkrotit zdobenou čelenkou – na výběr máte z nepřeberného množství květů ze zipů, skládaného origami nebo s výšivkami.

Bez "turků" se neobejdete

Nutností jsou letos kalhoty tureckého střihu (nebo také afghánského střihu, případně harémové kalhoty). Velice vtipný mi připadal nápad značky Moc, jejichž tepláky se sníženým sedem mohou zároveň sloužit i jako mikina – kupujete si dva kousky v jednom.

"Slyšeli jsme od kluků, že jim turecké kalhoty připadají na holkách asexuální. Takže si v nich takhle sedíte pohodlně doma, a když přijde přítel nebo manžel domů, tak si je můžete nandat jako mikinu," prozradila mi svou inspiraci designérka.

Velice hezké a pohodlné kousky v tomto stylu vyrábí DaDiva, která k nim nabízí vlastní brože – DaDiváky. "Jsou to stvoření, která vznikla v hloubkách našich kapes mezi kapesníky, a tak jsou trochu nerudní. Je proto potřeba být na ně hodný a nosit je hlavně, když svítí sluníčko. To jim dělá dobře," prozradil mi prodávající z tohoto stánku o zlatých andělíčcích s hlavičkami příšerek.

Letí recyklovaná a kreativní móda

Někteří návrháři a tvůrci jsou patrioti a snaží se využívat českých polotovarů a produktů. Najdete tu třeba polštáře plněné vlnou šumavských ovcí nebo náhrdelníky z českého skla. Ty byly poněkud nečekaně zavěšené na vánočním stromečku.

"Napadlo mě to, protože moje kulaté skleněné náušnice vypadají tak trochu jako vánoční ozdoby. A když už jsem vzala stromek, tak jsem napekla i pečivo," vysvětlila mi tvůrkyně značky Deella koncept svého stánku.

Mladá móda je především o originalitě a nápaditosti, tvůrci proto často vybízejí sami návštěvníky k tvorbě. Neodolala jsem a vyzkoušela jsem si svou vlastní placku vyrobit – je to opravdu jednoduché. K dispozici máte spoustu knih a látek, ze kterých si skládáte svůj vlastní motiv.

"Zkoušejte cokoliv. Já jsem třeba omylem začal vyrábět textilní placky bez fólie, prostě jsem jednou zapomněl ji tam dát a vypadalo to mnohem lépe. Já mám omyly rád, díky nim jsme získali spoustu cenných objevů," pobízí nás Jiří Šimon se značkou triqa.

Většina tvůrců na Code:Mode za sebou již má nějaké zkušenosti, někteří jsou schopní se uživit pouze tím, co vyrobí. "Poslední 3 měsíce se plně věnuji pouze výrobě šperků- uživit se tím dá, ale na dovolenou to letos asi nevidím," svěřila se mi dívka skládající origami na šperky pod značkou Atelier Mate. Mnoho mladých návrhářů a šperkařů se proto módě věnuje pouze jako koníčku, nebo se snaží dohánět rozpočet jinými zakázkami.

Organizátoři Code:Mode měli rozhodně dobrý nápad uvést akci v centru města a bez vstupného. Střeleckým ostrovem tak během pátku proudily zástupy lidí všech věkových kategorií i národností, protože stánky a hudba přilákaly i turisty bloumající mezi Národní třídou a Újezdem.

Cestu si sem našlo i hodně maminek s kočárky, které se mohly kochat a zkoušet si oblečení, aniž by musely pustit děti z dohledu. Mnoho značek dnes ostatně myslí i na ty nejmenší a můžete jim proto pořídit stylové oblečení i hračky.

Třeba medvěda (podobného jako měl Mr. Bean) s batohem, ve kterém má i pastelky od Fira Moda. Nebo stvoření mezi tygrem a opicí inspirované thajskou bájí od značky Merry Go Rando, které má ochraňovat svého majitele před zlými duchy. V jedné variantě je stvoření jako batoh, ze kterého lze při dešti vytáhnout kapuci a zakrýt si hlavu.

Přehlídka v ulicích Prahy přivedla módu mezi lidi

Podobný nápad, tedy přivést módu mezi lidi, spojuje Code:Mode i módní přehlídkou Arcolor v ulicích Prahy, která minulý týden slavila úspěch u českých i zahraničních turistů. Některým se líbila tak moc, že se snažili modelky oslovit nebo se rovnou do přehlídky zapojit.

Smyslem akce, kterou pořádala Pavla Gerschonová a její přátelé, bylo přivést módu na ulici, mezi běžné lidi. Zatímco mnohé módní přehlídky jsou častokrát určeny pouze VIP hostům a celebritám, tato byla určena opravdu pro širokou veřejnost.

To rozhodně neznamená, že by se jednalo o méně povedené nebo nápadité modely, spíše naopak. Arcolor se v tomto ohledu vydařil, protože v pražských ulicích budily modelky v nápaditých šatech pozornost.

Zajímavá byla chvíle, kdy se ocitly v metru a malá holčička čekající s maminkou na vlak z toho byla zmatená. "Nevím, proč je fotí tady," komentovala to maminka. "Takové pěkné šaty by měly fotit někde v parku nebo na zámku a ne v metru," vysvětlovala své dceři. Jenže právě o to pořadatelům přehlídky šlo. Pokud si šaty koupíte, dá se těžko předpokládat, že budete trávit většinu času v parku nebo na zámku. Tak proč šaty nepředvádět tam, kde se budou nosit?

Návštěvníci a návštěvnice si při následné fashion show v Retro Music Hall mohli prohlédnout např. tašky Fira Moda nebo průhledné plastové peněženky a UV aktivní obaly na mobily a náušnice od značky Lepschy. Podle prodejních stánků se dá usuzovat, že trendy budete v recyklovaném oblečení a doplňcích. Značka RE-forma Bižu používá plasty, kov i papír, kterým dává nový tvar i využití. Bába Igelitka ze starých plastových láhví vystřihuje a slepuje brože a ozdoby do vlasů, u výrobku máte zároveň informaci, z čeho konkrétně pochází.

Pozornost návštěvníků na Arcolor i Code:Mode poutala také značka Jane Bond nabízející ozdobné čelenky, na kterých se tetelí kvítka, umělí ptáčci nebo motýli.

"Inspirací je mi zahrada a anglický styl. V Anglii je dodnes tradice nošení klobouků a kloboučků, která se mi velice líbí," přiznala Jana Heyduková, která čelenky navrhuje a vyrábí. Najdou se zde i zcela bílé čelenky s malým závojem, které se prý líbí zejména nevěstám. Zároveň Jane Bond prozradila, že by v budoucnu ráda vyrobila i kolekci klobouků, takže se určitě máme na co těšit.