Když modelce nestačí molo a herečce kino, začnou navrhovat módu

Zpěvačky vytvářejí slavné parfémy (více zde), pózují na titulních stránkách magazínů, propagují kosmetiku, a berou tak práci modelkám.

Ty pro změnu berou kurzy herectví nebo své znalosti z módního zákulisí zužitkovávají jinak: navrhují kolekce oblečení, doplňků či šperků. Nejde o nic nového. V historii módy najdete spoustu uznávaných módních návrhářů a návrhářek, kteří tento obor nikdy nestudovali.

Podzimní sezona podle známých celebrit

Giorgio Armani studoval několik let medicínu, Oscar de la Renta dokončil studium malířství, Emilio Pucci zemědělskou fakultu a Karl Lagerfeld se na škole zaměřil na historii. A takových příkladů je spousta. Není proto divu, že se lidé mimo obor směle vrhají na módní návrhářství a často i uspějí.

Z průměrné zpěvačky se Victoria Beckhamová vypracovala na velmi uznávanou módní designérku, stejně dobře si vede i Gwen Stefani se svou značkou L.A.M.B. V Česku jde příkladem herečka Aňa Geislerová pracující pro značku Pietro Filipi.

Na sezonu podzim - zima 2012/2013 se můžete obléct do nových kolekcí nesoucí podpis dalších slavných krásek. Své módní kolekce připravily mj. Cindy Crawfordová, Milla Jovovichová a Halle Berryová, všechny najdete na pultech českých obchodů.

Pohodlná Cindy

Topmodelka Cindy Crawfordová se po navrhování stylového nábytku a bytových doplňků, šperků a kosmetiky konečně zaměřila i na módu. Matka dvou dětí si drží svůj styl postavený na pohodlí a na typickém americkém stylu. Tyto prvky ostatně promítla i ve své vůbec první módní kolekci.



Tmavé úzké kalhoty, tílka a trička s lesklými detaily a spousta měkkých pletenin v oblíbených temnějších odstínech šedé, hnědé, smetanové a elektricky modré tvoří novou linii "Cindy Crawford at C&A". Hlavní cílem byla univerzálnost a pohodlí pro každodenní nošení, říká Crawfordová. Což se jí povedlo.

"Já, stejně jako mnoho dalších žen, nosím nejraději oblečení, které je módní, ale i pohodlné a umožňuje mi vypadat co nejlépe při jakékoliv činnosti - ať odvážím děti do školy, mám obchodní schůzku či jedeme s manželem na večeři," říká o své premiéře v roli módní designérky Crawfordová.

V řetězci C&A, pro který kolekci slavná modelka navrhla, najdete kousky z bavlny, kůže, směsi vlněných tkanin a jemné ovčí merino vlny ve velikostech 36 až 46. Ceny se drží v příjemných relacích, nakoupíte tu za pár stovek. Nejdražší kousek, vlněný kabát, pořídíte pod dva tisíce.

Rosie v krajkách

Modelka a herečka Rosie Huntington-Whiteleyová, známá z trilogie Transformers, po několik sezon pouze pózovala pro značky typu Burberry, Victoria's Secret či Marks&Spencer. Pro posledně jmenovaný řetězec navrhla vlastní kolekci spodního prádla.

Linie "Rosie for Autograph Collection" nabízí luxusní sety ze saténu, košilky, podprsenky a několik střihů kalhotek. Zajímavé detaily na jednotlivých kouscích tvoří překládané hedvábí, krajkové lemy či tlumené odstíny růží.

"Přitahuje mě opulentní elegance éry 20. let, což je vidět na mých návrzích z přepychového hedvábí, které jsem vybrala na vyšívané detaily prádla ve stylu intricate deco," říká se své první kolekci obdivovaná Angličanka.

Při navrhování vycházela modelka z vlastních zkušeností z modelingu a vytvořila pestrou řadu pro ženy několika generací a typů postav. Zajímavostí je i použitý materiál. Jemné francouzské krajky, hedvábí i švýcarské výšivky vývojáři navrhli tak, aby se prádlo dalo prát v pračce.

Boty podle Halle

Po jarní premiéře se oscarová herečka Halle Berryová opět vrhla na boty, další kolekci pro německý řetězec Deichmann představuje právě nyní. Linie "5th Avenue by Halle Berry" tentokráte čítá 38 modelů z jemné kůže.

Barevná paleta se nese v ryze podzimním duchu. Lodičky, vysoké kozačky a šněrovací boty vybrala hvězda stříbrného plátna v decentních odstínech cihlové, černé, tmavě modré, hořčicové, šedé a světle kávové.

Berryová do své kolekce, jejíž ceny se pohybují od 999 do 2 199 korun, zařadila klasické lodičky na vyšším podpatku, pohodlné boty se šněrováním na širokém podpatku, a součástí jsou i oblíbené klíny na lodičkách a kozačkách.

Městská elegance podle Milly Jovovichové

Počátkem letošního roku se objevila modelka a herečka Milla Jovovichová v reklamní kampani italské značky Marella. Zatímco na jaře byla pouhou tváří kolekce, na podzimní kolekci se již aktivně podílela.

Rockový styl obohacený o potisky divokých kočkovitých šelem najdete nejen v soukromém šatníku herečky, ale tuto sezonu i v obchodech. Tyto prvky totiž definují novou linii "Marella + Milla". Výrazná osobnost slavné herečky a modelky se promítla do barev i střihů.

Nenositelnou extravaganci však od hvězdy sci-fi komedie Pátý element či hororové série Resident Evil nečekejte. Stejně jako v případě Crawfordové, i Jovovichová dbala hlavně na praktické pohodlí a nositelnost.

"Má filozofie je založena na jednoduchém konceptu: cítit se dobře a pohodlně v tom, co nosíte," sdělila v souvislosti se svou kolekcí Milla Jovovichová. V podzimní kolekci najdete saka, bundy, šaty, kalhoty, které se svým stylem zapadnou do šatníku žen mnoha věkových kategorií. Jen počítejte s tím, že budete muset sáhnout hlouběji do kapsy.