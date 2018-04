Móda z Emmy: Lady Gaga přišla v černé, v extravaganci ji předčila Klumová

Klumová se předvedla ve žlutých šatech značky Versace, které by ocenila i Královna Koloběžka. Šaty vypadaly, jako by se na ně švadlena snažila došít kabátek, ale měla látku jen na půlku. Pod síťovou sukní prosvítaly dlouhé nohy bývalé modelky, která si to rozhodně může dovolit.

Naopak nelichotivě působily šaty vnadné herečky Christiny Hendricksové, která v černé róbě se zlatými cvočky od Naeema Khana působila v pase širší než obvykle.

Na červeném koberci jako vždy překvapila zpěvačka Lady Gaga. Tentokrát ovšem nevynesla žádný bizarní kostým. Přišla v černých elegantních šatech a s účesem a líčením ve stylu Marilyn Monroe. Nebýt tetování na jejím těle, působila by jako skutečná dáma. Lady Gaga byla na cenách díky své první televizní roli v seriálu American Horror Story.

Pomyslný titul za nejbizarnější model večera si tak místo ní odnáší jiná zpěvačka - Joanna Newsomová, která se ukázala v růžových šatech značky Delpozo s podivným štítem na hrudi a závěsem pod sukní.

Zajímavé blyštivé šaty značky Prada zvolila herečka Claire Danesová. Prozradila, že si šaty vybrala, protože se jí líbily jejich rockové prvky. Šaty z červených a modrých třpytek spojené na ramenou a po stranách masivními řetězy patřily mezi ty nejoriginálnější na cenách Emmy.

Claire Danesová na cenách Emmy 2015

Metalický vzhled s nádechem 20. let zvolila herečka Kerry Washingtonová, která přišla ve stříbrných pod kolena šatech od Marka Jacobse.

Herečka Sofia Vergara vsadila na klasiku ve stříbrné róbě značky St. John. Dobře ví, jaký střih jí padne, takže v takových šatech nemůže šlápnout vedle, ale ani nepřekvapí.

Jamie Lee Curtisová na cenách Emmy 2015 Christine Baranski na cenách Emmy 2015

Jednoduchou eleganci předvedla herečka Jamie Lee Curtisová v černých šatech s dlouhými rukávy, které ozvláštnila jen stříbrným náramkem. Není ovšem nutné, aby se dámy kolem šedesátky halily jen do černé. Nemusí se bát ani zářivých barev, jak ukázala herečka Christine Baranski známá z filmu Mamma Mia!, která přišla v sytě růžových šatech.



Kdo se na ceny Emmy oblékl nejlépe? celkem hlasů: 1294