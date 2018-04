Móda na podzim a na zimu: nosit se budou přírodní barvy a strohý styl

Baroko

Ponořte se hluboko do historie

Baroko a jeho typická zdobnost se pro návrháře stalo novou inspirací. Pro tento trend je typická zlatá barva a lesk. Nejčastěji se kombinují krátké zlaté šaty a úzké kožené černé kalhoty doplněné trochou rudé. Z materiálů převládá brokát potištěný vzorem, který jako by kopíroval ten z tehdejších tapiserií.

Barvy

Doba krize se projevila i v módě. Barvy jsou tlumené a přírodní

Do čela letošních přehlídek se dostala béžová barva, která se nazývá velbloudí. Najdete ji u všech světových návrhářů. Společně s rezavou hnědou, která se do teď nacházela jen v doplňcích, budou kralovat letošní zimě. Trendový vojenský styl, který se zase vrátil do módy, oživuje barvu khaki a její další zelené tóny.

Podzim a zima je také ve znamení barev malinové a starorůžové, nosí se všechny odstíny šedé, z těch zářivých uspějete s modrou, oranžovou a fuchsiovou.

Kabáty a světry

Prohledejte skříň po babičce a noste větší velikosti

Od minulé sezony se toho moc nezměnilo. Hlavním hitem tohoto podzimu je obrovský huňatý svetr, ve kterém se skoro ztratíte a má velikost tak o dvě čísla větší, než je ta vaše.

Z kabátů je to ten, který najdete u své babičky ve skříni a má spíš tmavou barvu.

Minimalismus

Jednoduché střihy vypadají velmi žensky

Silueta je základem tohoto stylu. Úzké sukně do pasu a košile nejčastěji v černobílém provedení, pouzdrové šaty, vestičky, kalhoty s puky. Materiály a střihy, které se spíše používaly na pánské obleky (kostka a proužky), to teď patří k tomuto nenápadnému stylu. Barvy převládají šedá, béžová, tmavě modrá a černá.

Sukně

50. léta přinesla dlouhé sukně s vosím pasem

Pro tuto sukni je typické řasení, délka pod kolena a zvýšený pas. Můžete ji kombinovat s korzetem a docílit tak retro vzhledu z 50. let, s košilí zastrčenou dovnitř a vázankou kolem krku budete vypadat jako v letech sedmdesátých nebo zvolte variantu s volným dlouhým topem přes jedno rameno jako z let osmdesátých.

Pilotky

Ta by vám v šatníku neměla chybět

Kožená bunda je kus oblečení, který vlastní snad každá žena. Letos se návrháři inspirovali filmem Top Gun, a tak bunda s kožešinou uvnitř působí spíše sportovně, ovšem módní guruové ji právě kombinují ve svých kolekcích s elegantními prvky společně se šaty nebo hedvábnými kalhotami.