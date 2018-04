Móda na městská kola: cyklostyl, ale i šaty a podpatky

FOTOGALERIE MĚSTSKÝCH KOL A JEJICH MAJITELEK

Každou ženu jsme vymódili v trošku jiném stylu i podle jejího kola.

Nora Fridrichová na svém červeném skládacím modelu okouzlovala kolemjdoucí v tmavěmodrých pletených šatech, Annu Kotkovu jsme oblékli do šedozelené saténové tuniky s bílými puntíky, Markéta Sedláčková si vzala šedé plandavé turky, ke kterým se skvěle hodilo její vlastní tílko. Petra Pospěchová si užila pohodlí v džínových šortkách a proužkované košili a Janu Endrštovou jsme naladili do sportovna, tedy do prodloužené kostkované košile a legín.

Nora Fridrichová: Kavčí hory nejsou rovina

Nora Fridrichová (33) Studovala žurnalistiku na Karlově univerzitě v Praze a lidská práva na London University v Londýně. Pod dívčím jménem Nováková pracovala v TV Nova, od roku 2000 v České televizi připravuje publicistický pořad 168 hodin. Znají ji i posluchači Radiožurnálu, pro který moderuje pořad Nad věcí. Jejím bývalým manželem je novinář Milan Fridrich.

Reportérka Nora Fridrichová pochází z Pardubic, kde je kolo nejoblíbenějším dopravním prostředkem. Neopustila ho ani na studiích v Londýně ani teď v Praze, i když Kavčí hory nejsou zrovna Polabí. Po náročném finiši se každé ráno sprchuje a převléká.

V klasickém cyklodresu ji však ve městě nepotkáte, ten obléká pouze na cyklotúry. Je zvyklá jezdit s helmou. "Někdy ji ale zapomenu," říká třiatřicetiletá moderátorka.

"Když jedu do práce Prokopským údolím, svítí sluníčko a míjím všechny ty potůčky a skály, tak si říkám, že takovou cestu do práce by měl zažít každý," láká na kolo i ostatní.

Jana Endrštová: V cyklistickém a s helmou

Jana Endrštová (31) Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracuje v bankovní sféře a ve volném čase jezdí na kole, lyžuje a věnuje se turistice.

Jana Endrštová jezdí po Praze kromě zimy asi dva roky a zásadně v cyklistickém a zásadně s helmou. V práci se převléká "do civilu".

Že dýchají v ulicích Prahy špatný vzduch? To cyklistky neřeší. "Špatný vzduch dýchá v Praze člověk, ať už se do práce dopravuje jakkoliv," oponuje jednatřicetiletá ekonomka. Ostatně podle několika výzkumů cyklisté nadýchají v městském provozu dokonce mnohem méně nečistot než třeba řidiči uzavřeni ve svých automobilech.

Petra Pospěchová: Bojkotuji Opencard

Petra Pospěchová (32) Vystudovala v Brně sociologii a od osmnácti let píše do novin. Nyní pracuje v Hospodářských novinách, kde se specializuje na gastronomii. Spolupracuje rovněž s nevládní a neziskovou agenturou Post Bellum na projektu Příběhy 20. století.

Podle Petry Pospěchové není nic hezčího, než šlapat ráno podél řeky nebo Letenskými sady. "Bojkotuji Opencard, tak vím, že to jde, i když nasněží," svěřuje se 32letá novinářka, která jezdí nejčastěji v džínách nebo v sukni. "Když je dlouhá, sepnu ji, aby se nezašpinila o řetěz," prozrazuje. Helmu nenosí.

Nevadí ani boty na podpatku, víc než jehly může vadit kluzká podrážka. "Na koncert do Obecního domu jsem jela i s deseticentimetrovými. Skvěle se zaklesnou za pedály," pochvaluje si novinářka.

Markéta Sedláčková: Podpora duševního zdraví

Markéta Sedláčková (34) Absolventka doktorského studia sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a politologie na Institut d´Etudes Politiques v Paříži. Již desátým rokem pracuje v Sociologickém ústavu AV ČR. Jejím manželem je známý český ekonom Tomáš Sedláček, mají spolu čtyřletého syna Kryštofa.

Markéta Sedláčková jezdí na kole do práce, na oficiální recepce, do divadla či na koncerty. "Na svém novém městském retro kole se cítím jak v Paříži," říká 34letá socioložka. Do práce jezdí buď v úzkých kalhotách anebo v sukni pod kolena.

Helmu nenosí, ale zvažuje, že by si do chladnějších dnů pořídila retro přilbu, která vypadá jako klobouček. Na zimu se k ní dají pořídit i takzvané náušníky.

"Beru to hlavně jako velkou podporu pro psychické zdraví. Když je člověk rozlámaný od počítače, jízda na kole, kdy vám fouká vítr do vlasů, úžasně zvedne náladu. Určitě více než narvané metro," tvrdí Markéta Sedláčková

V případě, že zvolíte klasické dlouhé kalhoty, je možné stáhnout je u kotníku reflexním páskem, aby se nohavice nepletla do řetězu a neušpinila se od něj. Ze stejného důvodu je vhodné uchytit kolíčkem i delší sukni. A ideální je zajistit rovněž kratší sukně nad kolena, které se zase během jízdy rády vzdouvají.

Anna Kotková: Jde o princip

Anna Kotková (32) Na Univerzitě Karlově vystudovala žurnalistiku a hebraistiku, nyní pracuje jako PR koordinátorka Auto*Matu, iniciativy za bezpečnou, zdravou a živou Prahu, která mimo jiné propaguje i městskou cyklistiku. Je vdaná a ve volném čase tančí swing.

Anna Kotková jezdí na kole od jara do podzimu, obvykle v tričku, které si v práci převléká. "K němu jsou pak ideální džínové pumpky, které se mi nepletou do řetězu, pod nebo nadkolenky, sáčko. Pro chladnější rána ještě baret, lehká šálka, lehké kožené rukavice a sluneční brýle," popisuje další z našich "bike modelek", 32letá PR koordinátorka iniciativy Auto*Mat, která si oblíbila retro oblečení ve stylu 40. let, k němuž se prý helma nehodí, byť by se v ní cítila sebebezpečněji.

"Jde o princip: ne se obrňovat proti autům, ale aby byla Praha pro jízdu na kole tak bezpečná, že nebudou takové ochranné prostředky potřeba," tvrdí, ale zároveň upozorňuje na správné osvětlení a reflexní prvky na kole. "Hlavně abych byla dobře vidět," vysvětluje.