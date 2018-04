Móda na konec zimy: hodí se šála, péřová vesta i holínky

Větru navzdory

Bez šály a teplejší bundy se ještě pár týdnů neobejdete. Šedivá bunda neprofoukne a její nevýraznou barvu rozbijete barevným tričkem a šálou, kalhoty doplňte nepřehlédnutelným páskem.

Teplé vrstvení





Jestli se chystáte na několikahodinový pobyt venku, rozhodně nešetřete na vrstvách oblečení. Čím víc, tím líp. Péřová barevná vesta oživí jinak barevně nevýrazný model a stane se důležitým kouskem vašeho předjarního šatníku.

Holínky i do města





Gumovky jsou v módě už dva roky a teprve teď se k nám dostává nepřeberné množství motivů a barev. Můžete je nosit nejenom do přírody, ale díky častému deštivému počasí v březnu a dubnu je využijete i v každodenním městském životě.

Ležérně elegantní





Vlněné kalhoty jsou do současného počasí ideální, zahřejí vás. Na procházku můžete vyrazit v modelu, ve kterém byste klidně mohla jít do práce, jen lodičky vyměníte za pohodlnější sportovní boty.

Jako ve vaťáku





Správný kabát do přírody by měl být teplý a delší. A měl by být navíc z nepromokavého materiálu. Jinak si do batohu radši přibalte pláštěnku.