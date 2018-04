VIDEO: Nahradí drony modelky? V Miláně předváděly luxusní kabelky

Přehlídka značky Dolce & Gabbana začala sice o 45 minut později, protože pořadatelé museli zajistit, aby mělo všech šest stovek osob v sále vypnuté wi-fi na všech svých digitálních zařízeních. Po několika výzvách a dlouhém čekání, které několik nedočkavých milovníků módy nevydrželo, se ale ostatní dočkali vysvětlení, píše Fashionista.



Na přehlídkové molo totiž modelem nebeské brány elegantně neprošly štíhlé modelky, ale proletělo postupně několik dronů. Po straně přehlídkového mola je řídily na dálkové ovládání osoby v bílých laboratorních pláštích.



Došlo i na modelky

Modelky ale o práci pro dvojici italských návrhářů úplně nepřišly. Výstřelky moderní technologie sice přivedly k přehlídce velkou pozornost pro svou neotřelost, ale jak zdržení celé show naznačuje, nejde o příliš praktické řešení. Drony ani roboti zatím nemají dostatečnou ladnost, aby modelky a modely připravily o práci zcela.



Následně proto na molo nastoupily manekýnky v kouscích z kolekce ready to wear na podzim a zimu 2018. Téma přehlídky znělo Fashion Devotion, které by se do češtiny přeložilo jako oddanost módě, ale odkazuje i k náboženské tematice. Ta je pro Domenica Dolceho a Stefana Gabbanu ostatně typickým znakem jejich barvitých kolekcí, podobně jako záplava flitrů, černá krajka a vypasovaná silueta s upnutou sukní a korzetem. Kromě toho ale navrhli Italové letos i kalhoty mrkvového střihu ve zkrácené délce nebo tepláky.



K vidění byly i kousky z oblíbeného sametu nebo vyšívané oversized kabáty s ozdobnými kameny nebo květinovými vzory. Zaujaly také slovní hříčky jako Fashion Sinner nebo Santa Moda nebo doplňky jako punčocháče nebo vázanka se zvířecími motivy, i když zebrovaný model svou sladěností působil až komicky. Dvojici italských návrhářů ale jde o pobavení svých příznivců již více než třicet let v první řadě, a podařilo se jí to rozhodně i letos.