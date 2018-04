Móda Latinské Ameriky

Carolina Herrera

"Móda je tu pro potěchu oka; tvary a proporce jsou potravou pro intelekt." (Carolina Herrera )

Životní příběh Caroliny Herrery je o velké sebekázni a síle. A jedno se této ocelové dámě musí nechat – opravdu umí stvořit a zvelebit módní impérium.

Carolina se narodila v roce 1939 v zámožné, aristokratické venezuelské rodině a své dětství a dospívání prožila na anglických trávnicích, na hřbetech koní a lekcích urozeného chování. Už ve třinácti se šla se svou babičkou podívat na svou první haute couture přehlídku.

Přísná matka v dívce zasela silný smysl pro disciplinu a Carolina prý dodnes čerpá ze své výchovy jako zdroje sebekázně a síly. Jenom sebekázeň by však nikomu nepomohla k dosažení takového vrcholu slávy a úspěchu, jako se to podařilo téhle módní ikoně, a i když styky a finanční zázemí jsou zajisté příjemným startem kariéry, Herrera si své místo na slunci vybojovala pomocí šikovnosti, prostřednictvím které kultivovala svůj talent.

V roce 1981 představila první kolekci, kterou pojala jako zkoušku svých schopností. Obstála více než dobře, a to ji povzbudilo k založení společnosti a přesunu do Mekky módy New Yorku.

Odmala obklopena velkolepým stylem a elegancí, neměla Carolina potíže navrhovat oděvy, které zářily noblesou a grácií. Sama pokaždé pečlivě, puntičkářsky nastrojená od počátku své kariéry dala jasně najevo, že žádná "sportovní ležérnost" ji nezajímá. Vytvářela šaty pro dámy svého kalibru a zaměření – vždy upravené, silné, sebevědomé a náročné ženy.

Modely Herrery si natolik oblíbila Jacqueline Kennedy Onassis, že posledních dvanáct let svého života už nevycházela na veřejnost v ničem jiném. Značka dodnes odívá zejména ženy, které si potrpí na své v eleganci a okázalé garderobě; dospělé večerní toalety a důstojné róby, šik halenky, saka a kostýmy, decentní šaty – u Herrery nenajdete ani za máček lehkomyslné naivity nebo dívčí frivolnosti. Už pětadvacet let se tahle tvrdá holka drží na špičce oděvní scény de luxe.

Oscar de la Renta

"Na Latinské Americe je něco, co se velmi liší od zbytku světa. Je to silný pocit bratrství. Cítíme se blízko, jako součást jednoho celku. Moje krajina mi dala velice silný pocit identity; toho, kdo opravdu jsem." (Oscar de la Renta)

Oscar de la Renta patří bezpochyby mezi nejznámější módní návrháře na světě a podobně jako Carolina, i on získal svou největší popularitu v Severní Americe. Už jeho jméno nenechává na pochybách, že pochází z Latinské Ameriky – jeho matka je původem z Dominikánské republiky, otec byl Portorikánec. Oscar (celým jménem Oscar Aristides Renta Fiallo) se narodil v živém, vůněmi a barvami prosáklém městě Santo Domingo a sám tvrdí, že jej dodnes jeho kořeny silně ovlivňují a jsou významnou součástí jeho uměleckého cítění.

Jako ještě téměř dítě odešel Oscar do Madridu, kde studoval nejprve umění, rychle však přešaltoval do světa módy - a tam už zůstal. Jako většina velkých módních guru, i Oscar začínal v učení u "starých mistrů" – jeho školou krejčovské a návrhářské dovednosti byli ti nejlepší z nejlepších: Balenciaga, Dior, Elizabeth Arden a Lanvin. Zejména Paříž a práce ve velkých módních domech zanechává na Oscarovi silný dojem a později se objevuje v jeho precizní práci s jemnými ozdobami a pozorností věnovanou detailu.

V roce 1965 se de la Renta konečně osamostatňuje a uvádí první ready-to-wear kolekci a slaví okamžitý úspěch. Nevšední mix zářivých, hutných barev a krejčovské bravury a pečlivosti si podmaňuje kritiky i klientelu a zanedlouho je Renta ověnčen několika významnými oceněními.

Kromě navrhování bohémských šatiček se však dizajner věnuje i docela jiné činnosti – v roce 1982 založil organizaci La Casa del Nino, jež pečuje o stovky sirotků a dětí, o které se z různých příčin jejich rodiny nemůžou dostatečně postarat. Filantrop Renta se ovšem nikdy netajil tím, že chce zejména vydělávat – to byl také důvod, proč v roce 2002 skoncoval s dlouholetou spoluprací s módním domem Balmain, který sice hrdě vyráběl haute couture, no podle Oscara zoufale neefektivně a ztrátově. Nakonec návrhář ztratil trpělivost, vzal své saky-paky a získané zkušenosti aplikoval při rozvoji své vlastní reputace.

Dnes silná značka zastřešuje nejen oblečení, ale také linii doplňků a slunečních brýlí, bytových dekorací a textilií, svatební řadu a parfémy. Pokrokový a pragmatický brand nabízí – na rozdíl od mnoha "umělecky rozevlátých" kolegů - přímo na své oficiální stránce prodej zboží.

Carlos Falchi

Carlos Falchi a jeho cesta k úspěchu jsou důkazem podivných manýr osudu, které často hrají význačnou roli v životním příběhu nadaných tvůrců. I když možná neznáte jeho jméno, určitě dobře znáte jeho tvorbu – nosí ji přes rameno polovina Hollywoodu.

Původně vystudovaný účetní se narodil v Brazílii a v roce 1964 přišel do New Yorku, kde pracoval jako manažer v populárním rokenrolovém nočním klubu Max’s Kansas City. Ve skutečnosti však toužil po docela jiné kariéře a jeho ručně šité šaty v klubu upoutaly zajímavé zákazníky. Mladý muž tak díky zřejmému talentu brzy dostal šanci navrhovat pódiové kostýmy pro Elvise, Tinu Turner nebo Milese Davise. Když se mu však konečně podařilo získat audienci u dámy, která pracovala pro významný obchodní dům Henriho Bandela, víc jako jeho oděvy se jí zalíbila brašna, ve které modýlky Carlos přinesl - a tak byl další Falchiho úděl zpečetěn.

O třicet let později je Falchi jedním z vůdčích jmen na světové scéně produkce doplňků a jeho kabelky nosily Jackie O, Madonna, Cher i Nancy Reagan. Dnes se s nimi hrdě promenádují třeba Sienna Miller, Jessica Simpson nebo Eva Longoria. Objevily se v mnoha filmech a také – kde jinde – v seriálu Sex ve městě.

Carlos (pomocí své neutuchající vášně a býčí vůle) obstál v drsném konkurenčním prostředí výrobců kabelek a sám tvrdí, že miluje umělecký tvůrčí proces, který vznik jeho výrobků provází. Dává si záležet na speciálních metodách zpracování kůže a pro své brašny používá velmi drahých, často kontroverzních materiálů – kůže různých hadů, krokodýlů nebo pštrosů. Nemůže si stěžovat na nedostatek zájmu.

Jeho veliké, blýskavé tašky dostanete v nóbl obchodních domech, jako Bergdorf Goodman nebo Saks Fifth Avenue. Carlosovi se také podařilo dosáhnout snad největšího úspěchu na módním poli – několik jeho dílek je vystavených v prestižním newyorkském Costume Institute v Metropolitním muzeu umění.