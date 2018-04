Móda, která ve vašem šatníku nesmí chybět!

Malé černé

Když do módní branže vtrhla Coco Chanel, připomínal její vpád nejvíc ze všeho tornádo. V dosavadních trendech nezůstal kámen na kameni a Coco bořila zajetá pravidla s nevídaným temperamentem. S přehledem ignorovala dosavadní stereotypní představy o mužském a ženském stylu oblékání a kombinovala styly, jak se jí líbilo. To jí také zajistilo místo mezi největšími módními ikonami století, uvádí Gerda Buxbaumová v knize Icons of Fashion.

Kromě legendární vůně č. 5 vzešly z její dílny i klasické malé černé šaty. Ty jejich obrovská obliba okamžitě katapultovala mezi nejžádanější oblečení historie. Jejich jednoduché elegantní křivky totiž lichotí každé postavě a navíc se hodí pro celou škálu příležitostí. Skutečnou mánii po malých černých však způsobila Audrey Hepburn ve snímku Snídaně u Tiffanyho, kde se objevila v pouzdrových šatech, vysoko vyčesanými vlasy a šňůrou perel kolem krku.

Baleríny

Začátky kariéry Audrey Hepburn v ničem nenapovídaly tomu, že se zrodila módní ikona, jejíž styl budou o několik let později napodobovat všechny ženy na severní polokouli. Obrovské sluneční brýle, tříčtvrteční rukávy, vysoko posazené pásky, zdůrazňující štíhlý pas, nebo trenčkot se staly neodmyslitelnou součástí šatníků.

Skutečným poznávacím znamením štíhlé Audrey se však staly balerínky. Klasickou součást vybavení baletek, pružné balerínky s rovnou podrážkou, povýšila půvabná tmavovláska na skutečný módní hit. A i když ortopedové celého světa nad botami s absencí podpadku a pevné podrážky lomí rukama, balerínky se na výsluní zájmu hřejí už padesát let.

Velké vzory

Než se na módním nebi zjevila hvězda jménem Twiggy, velké vzory a jasné barvy se obcházely obloukem o velkém poloměru. Jen málokdo si mohl dovolit opticky zvětšit svou konfekční velikost a kralovaly jednobarevné modely nebo drobné vzory, uvádí John Peacock v knize Twentieth Century Fashion.

Vychrtlá Twiggy s vizáží fešačky na konci kariéry ale rozpoutala skutečnou hysterii. Ačkoli obvod jejích stehen byl stejný, jako má většina lidí předloktí, tisíce dívek masově hubly, aby se jí přiblížily. Evropu šedesátých let také zachvátila móda obřích a výrazných geometrických vzorů. Ty se od té doby objevují ve všech kolekcích světových návrhářů sezonu co sezonu.

Minisukně

Minisukně z dílny návrhářky Mary Quantové se stala symbolem šedesátých let. Klasická minisukně spatřila oficiálně světlo světa v roce 1965 a Evropa i Amerika se záhy zbláznily do odhalených nohou, které symbolizovaly svobodu a emancipaci. Ačkoli k postupnému zkracovaní sukní docházelo už přibližně deset let před Mary Quantovou, šlo o spíš o váhavé pokusy a boj o pár centimetrů nahé kůže navíc.

S nástupem nespoutané návrhářky však nastal průlom, a když se například minisukně poprvé objevila na plátně kina (údajně se v ní poprvé objevila Anne Francisová), způsobila skutečné boje přívrženců a odpůrců.

Kabelka od Vuittona

Celebrity bez ní nedají ani ránu. Nemůže chybět na oficiálních akcích, doprovází je na letištích i večírcích. Kabelka od Vuittona je totiž v módní branži skutečně pojem. Posedlost monogramem LV se však zdaleka netýká jen současných celebrit, její historie se prolíná v podstatě celou moderní historií módy. Již celé staletí je totiž synonymem luxusního módního doplňku, který lze vzít prakticky pro jakoukoli příležitost.

Louis Vuitton si svůj první obchod otevřel už v roce 1854 v Paříži. Věhlas si získal výrobou kvalitních, praktických a přitom elegantních cestovních zavazadel, která si zákazníci velmi rychle oblíbili. Legendární logo, které je hlavním poznávacím znamením firmy až do současnosti, získala firma v roce 1896.

Design zavazadel LV se postupem času inspiroval japonským, orientálním stylem a typickými se staly květinové vzory. Vzhledem k jejich špičkové kvalitě, originalitě i závratné ceně si kabelky a zavazadla od Vuittona oblíbily především osobnosti, kterým záleželo na stylu, a logo LV se stalo symbolem statusu. Pokud vám tedy projdou nějaké napodobeniny značek od vietnamských prodejců, kabelka LV nikdy.