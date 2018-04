Móda, která ničí zdraví. Ženám škodí podprsenky, kabelky i módní džíny

Dokážete si představit, že byste si nechala dobrovolně zlámat všechny prsty na nohou a chodidla podvázat třímetrovými obvazy, abyste dosáhla drobné nožky, která by platila za mimořádně erotickou ve staré Číně? Nebo že byste si dlouhodobě stahovala pas korzetem na méně než padesát centimetrů, čímž by se vám zdeformovaly vnitřní orgány – tak jako se to po staletí nosilo u královských dvorů?

Pokud nejste vyznavačkou zvláštních fetišistických praktik, nejspíš by vás ani nenapadlo o podobných extrémech uvažovat. Přitom některé z trendů, jež diktuje současná móda a ženy se jim dobrovolně podřizují, jsou také zdraví nebezpečné či deformující.

Těsné džíny: poškozené nervy

Džíny typu skinny a slim jsou módním hitem posledních let – čím užší, tím lepší. Pokud je vám tento trend zdůrazňující štíhlé nohy sympatický, měla byste vědět, že dlouhodobým nošením těchto superúzkých džínů riskujete poškození nervů a svalů.

Případová studie z letošního roku, kterou citovala celá řada periodik, upozorňuje na to, že několikahodinové nošení těsných džín může vést ke ztrátě citlivosti nohou, výrazným otokům, ale dokonce i k poškození nervů či svalů. „Slimky“ totiž působí v oblasti kolen jako škrtidlo, utlačují cévy i nervy a nohy v oblasti lýtek a kotníků otékají.

Navíc dlouhodobé nošení úzkých džín podle odborníků může způsobit trávicí problémy, bolesti v pánevní oblasti i kvasinkové infekce.

Vysoké podpatky: přetížená páteř

Jistě, vysoké podpatky jsou považovány za sexy. Ale kromě toho, že na ně můžete ulovit svého vyvoleného, také mohou způsobit celou řadu zdravotních komplikací.

Při jednom z výzkumů, zabývajícím se vlivem vysokých podpatků na zdraví žen, lékaři zjistili, že čím vyšší podpatky, tím nepřirozenější úhel kolena svírají a tím větší je riziko, že se u vás rozvine osteoartritida. Protože se při chůzi na vysokých podpatcích přenáší váha na přední část chodidla, dochází k utlačování prsů na noze i nervů v chodidle. Výsledkem jsou přetrvávající bolesti nohou a čím dříve jste začala vysoké podpatky nosit, tím větší problémy budete v pozdějším věku mít.

Navíc se v důsledku vysokých podpatků mění i postoj a držení těla. Mimořádně velkou zátěž představují pro kolena, pánev a bederní páteř. Už při pěticentimetrových podpatcích se zvyšuje tlak působící na kolena o třiadvacet procent.

Odborníci upozorňují také na fakt, že kvůli tomu, že je páteř při nošení podpatků nakloněná dopředu, snižuje se její schopnost tlumit otřesy. Jenže právě při chůzi na podpatcích je mnohem větším otřesům vystavena.

Těžké šperky: deformované tělo

Nápadné náušnice, piercing a vrstvené těžké náramky patří mezi módní stálice už mnoho sezon. Bohužel ani následování tohoto módního trendu není bez rizika. Nejmírnější následky z hlediska zdraví představují těžké náušnice – i když z estetického hlediska to není žádná hitparáda. Počet žen s nevzhledně vytahanými ušními lalůčky (nebo dokonce s lalůčky, které těžké náušnice zcela prořízly) natolik stoupl, že už před čtyřmi lety začaly kliniky ve Velké Británii provádět plastiku deformovaných ušních lalůčků.

Samostatnou kapitolou je potom piercing. Podle odborníků se u sedmnácti procent piercingu uší objeví komplikace (nejčastěji ve formě infekce). Pokud se rozhodnete pro propíchnutí jiné části těla, riziko komplikací je ještě vyšší – objevují se ve čtvrtině případů.

Máte v oblibě množství těžkých náramků? Potom byste měla vědět, že jejich nošením riskujete pohmoždění šlach a podráždění radiálního nervu, jehož výsledkem může být omezení hybnosti ruky.

Rozměrné kabelky: bolesti zad

Jsou praktické, protože do nich nacpete všechno od nákupu až po věci na cvičení, a navíc ještě budete platit za módní ikonu, protože už po řadu sezón patří mezi stálice módních přehlídek. Jenže rozměrné kabelky mají i další charakteristiky – a těmi je celá řada zdravotních komplikací.

Podle odborníků váží velká kabelka (samozřejmě včetně svého obsahu) průměrně 6,2 kilogramu. Dlouhodobým nošením takové váhy na jednom rameni riskujete artritidu a degeneraci meziobratlových plotének. Kromě toho vám znemožňuje správné držení těla, což vede k bolestem zad a krční páteře.

Uvědomte si také, že podobný vliv na vaše zdraví nemají pouze rozměrné kabelky, ale i tašky na rameno, v kterých nosíte notebook. Ze zdravotního hlediska je mnohem lepší pořídit si na počítač batoh, který bude zatěžovat ramena a páteř symetricky.

Nepadnoucí podprsenka: bolest hlavy

Vybíráte si podprsenku hlavně podle toho, jestli se vám hodí k outfitu, dělá vám hezká prsa a lichotí vám její barva? Potom asi netušíte, že nepadnoucí podprsenka vám může způsobit obrovské zdravotní problémy.

Průzkum z letošního roku ukázal, že sedmdesát až osmdesát procent žen nosí špatnou velikost či nevyhovující střih podprsenky. Právě špatně vybraná, nepadnoucí podprsenka může být přitom příčinou bolestí krční páteře, ramen, zad, pálení žáhy i kožních problémů.

V nepadnoucí podprsence navíc nemůžete mít správné držení těla, protože vám táhne ramena dopředu. Pokud sáhnete po příliš těsné, což je nejčastější varianta, stlačuje vám bránici, omezuje dýchání a kromě pálení žáhy může být příčinou i problémům s trávením. Zařezávající se ramínka zase vedou nejen ke kožním problémům, ale dráždí i nervová zakončení, což může být příčinou vašich urputných bolestí hlavy.