OBRAZEM: Kostičky se vrací. Inspirujte se Bardotkou i Taylor Swiftovou

0:30 , aktualizováno 0:30

Drobný kostkovaný vzor na bavlněné látce, kterému se v anglicky mluvících zemích říká gingham, má dlouhou historii. Vznikl nejspíš v Malajsii nebo Indonésii, v 17. století se začal dovážet do Evropy a dlouho se z něj šily spíš domácí oděvy a doplňky do bytu. Módní začal být o 200 let později a mezi trendy se od té doby objevuje pravidelně.