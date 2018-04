Móda je hra a zároveň dřina, aneb jak se učí stylisti

Ale od začátku... Mám na stránkách OnaDnes.cz na starosti i rubriku Móda. S tím souvisí nejen psaní článků, ale také občasné "stajlování" při focení, hlavně při proměnách čtenářek.

Kurz pro stylisty se koná po čtyři (listopadové) víkendy, v sobotu i v neděli vždy od dvou do půl osmé večer. Je koncipovaný jako workshop, kombinuje klasickou přednášku s praktickým procvičováním znalostí a dovedností. Závěrečná zkouška trvá skoro čtyři hodiny.

Móda byla, je a bude mojí láskou, ale čím dál víc jsem pociťovala, že potřebuji další zkušenosti.

Proto jsem začala chodit do Školy stylistů, kterou organizuje Backstage (produkční agentura, která poskytuje i stylingové služby, firemní image školení a podobně), a rázem je mi jasné, že móda je nejen hra, ale také věda.

Každý má sice určitý vkus, ale jsou věci, které prostě po módní stránce fungují, a pak jsou ty, které nefungují. Většina z kurzistek (ano, není mezi námi jediný muž) umí poznat, že v daném oblečení celebrita na obrázku vypadá jak strašák.

Po nás se však chce a bude chtít, abychom uměly rozklíčovat, co je tam špatně a proč. Důvod. A ten je opodstatněný určitými zásadami, které se děj se co děj nemají porušovat, nebo se naopak mají dodržovat.

Rovnováha, to je základ

První den hned po úvodních oficialitách, kdy jsme se představily a odevzdaly lektorům koláž vyjadřující náš vkus a styl, jsme dostaly domů k našprtání slovníček pojmů a pak už hurá na nejzákladnější stylistická pravidla.

Zasvětila nás do nich ředitelka kurzu Alena Šafratová a byla to pěkná "nalejvárna". Teď už vím, že se klidně mohou kombinovat různé grafické vzory (proužky s puntíky, či florální motivy a hvězdičky), ale chce to cit a praxi, a že jednotlivé zvířecí motivy se naopak společně kombinovat nesmí.

Dva podobné outfity, ale jen jeden je správný. Uhodnete? (Kliknutím na obrázek získáte vysvětlení v popisku)

Těhule se obléká do co nejpřiléhavějšího oblečení, nikoli do volných neforemných krabic, podprsenka někdy vykukovat může, ale kalhotky nikdy. Rozhodně ze šuplíku vyházejte tělové silonky či punčochy (na fotkách z nohou udělají voskové sloupy) a nahraďte je černými či barevnými.

Ze všech těch pouček ale nade všemi ostatními stojí ta týkající se zachování rovnováhy. Rovnováhy v objemu (volný či objemný vršek si žádá zásadně úzký spodek), délce (k minisukni či minišortkám nosíme prodloužené triko, krátké by nás pasovalo na děvu z E55), materiálů a dalších věcí. Vyjmenovat je by vydalo na samostatný článek.

Říkáte si, proč vlastně nějakou módu řešit? Že by mělo být každému putna, jak se ti druzí oblékají? Že důležité je především pohodlí a to, jak to vypadá, je jedno? Že lidé, kteří se o módu zajímají a dávají si záležet, aby jim to slušelo, jsou povrchní? Nejsou. A důkaz leží na západ od našich hranic. Pro toho, kdo chce ve svém oboru uspět, je móda na předních místech. Vždyť šaty dělaj´ člověka!

Není "džíska" jako "džíska"

Ale zpátky ke kurzu. Zahrály jsme si taky na módní policii. Z prezentace několika desítek celebrit jsme vybíraly jednu, jejíž outfit se nám líbil nejvíc, a naopak jednu, která se nám líbila nejméně. A samozřejmě jsme musely svůj výběr odůvodnit. Nikoli pocitově, stylem "prostě se mi to líbí/nelíbí", ale pojmenovat konkrétní chyby.

Druhý den byl náročnější. Opět jsme hodnotily outfity, tentokrát dva podobné (například maxišaty s džínovou bundou), z nichž jeden vypadal skvěle a druhý ne. A to jen kvůli jinému střihu bundy!

Taky jsme dostaly za úkol "obléknout" celebritu (v našem případě Kim Kardashian) pro určitou příležitost (odpolední kafe s kámoškou) v určitém prostředí (Hollywood). K tomu posloužily jednotlivé kousky vystříhané z časopisů. Připomněly mi éru papíráčků.

Styling a la papíráčci Můj styling pro Kim Kardashian

Musely jsme vzít v potaz styl, jaký Kim preferuje, i její typ postavy (155 cm a postava přesýpacích hodin; rozuměj velká prsa, velký zadek a vosí pas). Já jsem pro ni zvolila sytě růžové šaty přestřižené pod prsy, které dělaly super výstřih. Volnější spodek zároveň mohl zakrýt větší zadek.

Jak jsem se ale záhy dozvěděla, důraz na prsa je sice fajn, ale měla jsem použít kousek, který by zdůraznil také pas a boky, protože Kim si na svém pozadí založila kariéru. Takovým je například vypasovaný overal.

Musím holt víc sledovat společenské a bulvární rubriky a "nasát" info o trendy celebritách. Boty jsem také měla zvolit s ještě vyšším podpatkem. Alespoň jsem zvolila dostatečně hvězdné doplňky (slaměný klobouk se širokou krempou, chanelku, černé brýle i kýčovité náušnice, které Kim prý miluje).

Naštěstí jsem narozdíl od pár dalších Kim neoblékla do úzkých džínů a topu. "Takhle se obléká každá druhá. A to Kim není, zapomeňte tedy na džíny!" upozornila ředitelka kurzu Alenka.

I v neděli jsme se kromě praktických věcí dočkaly další přednášky, tentokrát o módních trendech, o tom, jak vznikají, jak se postupně po dekádách vyvíjely a co je pro ně typické.

Víme taky, které kousky tvoří základ šatníku (více o nadčasových kouscích čtěte zde), co dělá glamour glamourem (např. rudá rtěnka či oční linky) a stihly jsme vyplnit velký test, který odhalí, jaká je naše osobnost (i ta módní).

Přednášky lektorka Alena zpestřuje zkušenostmi a historkami z prostředí módy a stylingu, takže už teď mám strach, že si na focení půjčím šaty od Diora za 400 tisíc a modelka je poškodí, nebo že pro mě od téhle doby nakupování oblečení bude už jen práce. Už žádné radosti v podobě módních úlovků, varovala nás.

Pokud jste dočetli až sem, gratuluju. První hodiny kurzu byly opravdu nabité, a to jsem zmínila jen zlomek toho, co se opravdu dělo.

Pokud vás zajímá, co bude dál, sledujte stránky OnaDnes.cz zase příští úterý.

Ahoj a módě zdar!