Černý kontinent v šatníku: nejen barevné hábity, ale také elegance

Řekne-li se africká móda, většině se vybaví pestrobarevné vlající hábity, spousta zlaté, hnědé, cihlové, okrové a černé v podobě vhodné maximálně na pláž či karneval. Ovšem najdou se i světlé výjimky.

Etiopská návrhářka Fikirte Addis v současné době patří mezi nejvýznamnější tvůrce africké módy. Se svými kolekcemi značky Yefikir Design slaví úspěchy po celém světě. V rámci Světového dne proti dětské práci představila novou kolekci šatů v pražské Lucerně a i zde zaujala.

Fikirte ukázala řadu jednoduchých, nositelných a zároveň elegantních šatů, jejichž design byl na hony vzdálený od tradičních představ o africkém stylu oblékání. Modely plné lehkosti zdobily sem tam výrazné lemy se zlatavým třpytem. S barvami designérka překvapivě šetřila a použila jich minimum a ještě minimalistickým způsobem.

Kolekce šatů etiopské návrhářky Fikerte Addis

Velkou zajímavostí celé kolekce je fakt, že se na výrobě modelů šitých z ručně tkaných a vyšívaných látek nepodílely děti, jak bývá v Africe i Asii častým zvykem. "Stále více lidí se o tuto problematiku zajímá," řekla v Mramorovém sále pražské Lucerny návrhářka, která původně pracovala jako psycholožka a sociální pracovnice, "začíná to být slibné, lidé více investují do kvality a vzdělání. Dětská práce je ilegální, můžete jít za to do vězení, ale přesto k tomu dochází. Lidé se však mění, v dílnách vidím nyní mnohem více dospělých než před pár lety."

Tradiční etiopské látky použila Fikirte elegantním způsobem, její styl zcela zapadne do šatníku západní ženy. Přírodní materiály v této kolekci přetvořila do ženských a šik modelů, kde je zřetelná inspirace antikou v jemných odstínech bílé, smetanové a béžové. Výraznými prvky zůstaly jen vyšívané detaily v podobě ramínek či proplétaných spojů v barvě modré, tmavě tyrkysové, cihlově červené a zlaté.

Nevařilová a spol. pro školu v Kamerunu

Velký kontrast vůči původní africké tvorbě představil tým v čele s českou módní návrhářkou Martinou Nevařilovou. Záplava výrazných barev od jásavě tyrkysové, žluté, červené a zelené v kombinaci s černou a bílou tvořila základ charitativní kolekce značky African-Czech Fashion.

Pestrobarevné modely mladých návrhářů z Technické univerzity v Liberci a společenské šaty na africké téma od Martiny Nevařilové předvedla řada známých tváří v čele s Klárou Issovou, Ivanou Jirešovou, Petrem Vackem a Lejlou Abbasovou v těsných prostorách butiku Navarila.

České pojetí Afriky je na rozdíl od původní tvorby maximálně barevné, mnohdy až zbytečně překombinované.

Nicméně na letní dovolenou u vody je určitě oceníte a uplatníte je i na zahradní gril party s partou přátel.

Výtěžek kolekce čítající 34 dámských, pánských i dětských modelů putuje na ochranu horského mlžného pralesa v Kamerunu a provoz školy pro děti tamních pastevců.

Za projektem sdružení Kedjom-Keku stojí mj. i Vladimír Vacátko, jehož blog o životě a budování školy ve vzdáleném Kamerunu si můžete přečíst na zde

Od Muchy k africkému safari

Také slavná rakouská značka Frey Wille, proslavená smaltovými šperky zasazenými do zlata, pro toto léto miluje černý kontinent. Český butik, jako jeden z mála vybraných po celém světě, nově nabízí kolekci Spirit of Africa. Náramky, náušnice, přívěsky i hodinky hýří hřejivými odstíny hnědé, okrové a červené doplněné nebeskou modří, béžovou a jemnou růžovou.

Kolekce je svou barevností a celkovým stylem netradiční a mezi ostatními liniemi inspirovanými slavnými díly malířů Moneta, Klimta a Muchy skutečně září. Jednotlivé kousky se hodí jak k minimalistických černým koktejlkám, tak i na denní nošení. Pozlacený základ a umně vybrané barvy zdůrazní opálení.