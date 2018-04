Móda gumových bot i přes varování lékařů nepolevuje. Holínky se nosí i v létě

Návrháři odhadli předpověď počasí přímo geniálně, koho by napadlo, že si poslední dobou budeme "užívat" tolik dešťových srážek. Místo miniaturních lodiček s maximálními podpatky designéři zaměřili svou pozornost na holínky, které mnohým dospělým oživují trauma z dětství.

S neestetickými tmavě modrými gumáky je naštěstí konec. Současné holínky baví svým veselým designem, díky němuž se dostaly na pulty obchodů po celém světě i do botníků slavných módních ikon.

Nově objevené gumáky září všemi barvami, jen stěží najdete střídmý potisk. Fantazii se skutečně meze nekladou a platí čím barevnější, tím lepší. Puntíky, kostičky, srdíčka, zvířátka, abstraktní vzory, to vše vítězí na plné čáře nad nudnou klasikou.

Navíc již nepatří pouze na vycházky do lesa či na letní brigádu na poli, klidně v nich můžete vyrazit do městských ulic a obléci si k nim romantické minišaty či elegantní šortky a budete absolutně "in".

Stylové holínky najdete v běžné obchodní síti, stejně jako v luxusních obchodech. Například slavný britský módní dům Burberry tradičně svým zákazníkům nabízí pohodlnou obuv do deště ve svém typickém kostkovaném vzoru na béžovém podkladu.

Dokonce i značka Jimmy Choo, která se stala synonymem pro sexy střevíčky na závratně vysokých podpatcích, představila gumáky s krokodýlím vzorem.

Méně nadšení z tohoto trendu ale projevují odborníci. Tím, že se jedná o uzavřenou a neprodyšnou botu, se zvyšuje riziko možných kožních problémů.

Ideální prostředí pro bakterie a plísně

"Noha se mnohem více potí," vysvětluje Jaroslav Fešar z Centra komplexní péče o nohy a tělo. "Byl bych velmi opatrný, zda holínky nosit jako módní trend. Do lesa, ráno na houby, ano, ale na celodenní nošení rozhodně ne."

Problém totiž spočívá ve zmiňované neprodyšnosti a pocení chodidel, což představuje ideální prostředí pro bakterie a plísně. Zdravé nohy bez sklonu ke kožním problémům snesou holínky lehce za předpokladu, že se postaráte o zvýšenou hygienu s použitím antibakteriálního mýdla a natáhnete si ponožky z přírodních, dobře savých materiálů.

"U nohou, kde je jakýkoliv problém kožního charakteru, nadměrná potivost nebo náchylnost na kožní mykózy a podobně, bych v žádném případě takovou obuv nedoporučil. Na zdravou nohu, pokud chce někdo gumáky využít na nějakou krátkodobou akci, pak proč ne," říká podiatr.

Crocsy jen na volný čas

Hovoříme-li o gumových botách, nemůžeme se nezastavit u fenoménu posledních let umělohmotných dřeváků. Ty se na trhu objevily v roce 2002 díky nápadu trojice mužů, kteří přemýšleli o ideální obuvi na loď. Prakticky ihned se plastové dřeváky s logem krokodýla staly hitem, který nezůstal jen na palubách sportovních lodí. Crocsy se ve velkém vrhly i do ulic a pro mnohé se staly nedílnou součástí každodenního života.

Jako módní stylistka bych uvalila embargo na tento druh bot a mimo zahrádky a nejbližšího okolí rybníků bych někoho takto obutého snad i pokutovala. A nejsem rozhodně sama.

Plastové dřeváky vzbuzují vášně u každého, jedni je zavrhují, jiní milují, nic mezi tím. Zatímco první skupina vášnivě nadává na Facebooku, druhá je se stejným zápalem obhajuje na YouTube.

Barevné "plasťáky" se hned s prvním sluníčkem objevují na každém kroku. Mimochodem, potkali jste někdy někoho, komu by alespoň trochu slušely? Léta marně takového člověka hledám a velmi pochybuji, že někdo takový vůbec existuje.

O to víc zůstávám v šoku, kam a k jakému oblečení se "crocsy" (a jejich levné napodobeniny) nosí. Ani slavným se módní faux-pas nevyhýbá. Bývalý americký prezident George Bush nosí klasický model s ponožkami a krátkými šortkami, kombinace tak typická pro české muže a britské a německé turisty. Módní ikona Kate Moss také mívá své slabé chvilky a ani jí tyto mohutné boty opravdu nesluší.

Na druhou stranu se bezesporu jedná o pohodlné obutí a při mnoha činnostech i praktické. Snadno se udržuje, větrá, nepromokne a zamezuje nepříjemnému zápachu nohou. Samozřejmě se to týká originálu z extrudované pryskyřice a ne o levné plagiáty z ropného odpadu. Ty vás rozhodně od nežádoucího pachu nikterak neochrání, ba právě naopak. Měkkost "dřeváků" patří mezi jejich velké plus, neboť v nich chodidlo netrpí nepohodlím, a tak se hodí i pro zničené nohy, které by v jakékoliv jiné obuvi byly až traumatizované.

"Na volný čas u vody, na zahrádku i na procházku jsou perfektní," hodnotí podiatr Fešar, mimochodem během rozhovoru obutý do crocsů. "Já si je vezmu v dubnu a vydržím s nimi až do října," dodává s úsměvem.

Crocsy mohou být i nebezpečné

Ani tato obuv však nepatří na nohy každému, protože může být dokonce nebezpečná. Vzhledem k tomu, že nedrží pevně na noze a mohou klouzat, se rozhodně nehodí pro řidiče. Chybí tu zpevněná pata a tak by měly zmizet z botníků cukrovkářů, osob s problematickou rovnováhou, po úrazech i těch, kdo si často podvrkávají kotník.

"V zásadě to není vhodná obuv pro lidi, kteří mají nějaký problém s nohou," uzavírá téma Jaroslav Fešar.

Je nutno si uvědomit, k jakému účely tato obuv vznikla a měli bychom se toho striktně držet. Takže crocsy ano, ale jen na volný čas strávený u vody, na zahrádce či při práci vyžadující dlouhé hodiny strávené ve stoje ve velkém horku. Jinak je prosím nechte temné hloubce botníku. A i u módních barevných holínek platí všeho s mírou, zdravé nohy za to přeci stojí.