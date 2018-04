Móda do postele. Oblečení, které vás pod peřinou zahřeje

Kombinace bílé a modré barvy je ideální pro klidný spánek. Zmírňuje nervozitu, navodí pohodu a lépe se vám tak bude usínat.

Víkendové lenošení





Není nad to, strávit v pyžamu třeba celou neděli. Ba co víc, coby občasná relaxace je to dokonce nezbytné. Aby vám nebylo chladno, přes tílko přetáhněte bavlněný svetřík.

Do teplé ložnice







Zimomřiví lidé nedají v zimě dopustit na trička s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty a ponožky. Pokud ale patříte k těm, kterým na spaní příliš tepla vadí, sáhněte po sexy kraťasech.

Vzpomínka na dědu





Původ pyžama sahá až do Indie. Do Evropy se dostalo na konci 19. století. Typickým představitelem je pak košile s dlouhými kalhotami, která se hodí spíš pro pány. I tak ale v něm našlo zalíbení plno žen.

Do postele pohodlně





Správné pyžamo by mělo být z co nejpohodlnějšího materiálu. Ideální je třeba přírodní biobavlna. Oblečení na spaní vás nesmí nikde škrtit, škrábat. Nemělo by vám v něm být horko, ale ani zima. Střih je dobré volit volnější.