Do kanceláře třikrát jinak. Zkuste pastelové barvy a módní šedesátky

4:30 , aktualizováno 4:30

Když se řekne outfit do kanceláře, většině z nás se nejspíš vybaví kostýmek a černé doplňky. Realita může být daleko zábavnější, stačí sebrat odvahu a přenést něco ze současných trendů i do formálnějšího šatníku. My jsme vsadili na siluetu 60. let s moderním nádechem.