Móda do kanceláře: co na sebe, od hlavy k patě

První, co vás napadne, když se řekne móda do kanceláře, je pravděpodobně "kostým". A taky možná "nuda". Ani jedno ani druhé ale není nutné. Do kanceláře, kabinetu nebo ordinace nemusíte chodit v kostýmu a kostým vůbec nemusí být nudný.

Od doby, kdy mají ženy zaměstnání, se jejich pracovní móda pohybuje mezi dvěma póly: být upravená a cítit se pohodlně. Navíc do hry v poslední době přistoupily takzvané dress kódy neboli pravidla oblečení ve větších podnicích. A situaci neulehčuje ani to, že módní návrháři na pracovní oblečení víceméně zapomínají. Možná i proto, že oni a ony chodí do práce jen v černých kalhotech, černém roláku a s nejnovější kabelkou značky Fendi.

"V Dellu máme ,business casual dress code‘, což znamená, že mimo oficiální schůzky můžete chodit oblečeni trošku zajímavěji než jen ve strohém kostýmku. Ráda šiju u firmy IB Energy, která patří mladé návrhářce Ivě Bělíkové. Má dobré nápady, kvalitní materiály a rozumné ceny. Navíc je to zajímavá osobnost, takže na každou návštěvu v jejím ateliéru se těším."

Anna Berdychová, jednatelka Dell Computer ČR

Barevné uvolnění

Kdyby se nějaké módní přehlídky věnovaly tomu, v čem máme chodit do práce, musely by být rozdělené na dvě části. V té první by modelky na molo vyšly ve velmi elegantní a konzervativní módě, polovysokých podpatcích, tlumených barvách, s kvalitními a drahými doplňky a jemným šperkem. To by byla přehlídka "strict dress code" - módy určené pro právničky, političky, ekonomky, bankéřky a pro všechny, které právě kráčejí na pracovní schůzku nebo jdou někam žádat o zaměstnání.

Druhá přehlídka by se jmenovala "casual dress code" a byla by mnohem barevnější. Pod anglickým názvem se skrývá oděvní politika většiny velkých podniků ve světě i u nás - uvolněná pracovní móda. Tam spadají novinářky, grafičky, učitelky, realitní agentky, pracovnice bank a úřadů… zkrátka velká většina z nás.

"Dřív jsem chodila do práce v džínách, ale nedávno jsem povýšila a taky už jsem starší, takže jsem si poprvé nakoupila věci speciálně do práce," říká jednatřicetiletá Ivana Drdová, manažerka v hudebně produkční firmě. "Na schůzky se snažím oblékat co nejvíc elegantně, ale do kostýmku mě nikdo nedostane - mám jenom jedno oblíbené khaki sako v army stylu. Mám ráda jednobarevné šaty, sukně s mašlí místo pásku, přiléhavé košile, tuniky a na nejdůležitější příležitosti mám černé dlouhé kalhoty a zelenou hedvábnou košili." Díky tomu, že pracuje v malé firmě se zaměřením na mladou hudbu, může si Ivana dovolit i nápadné šperky - třeba velký stříbrný prsten s motivem kytary nebo dlouhé a barevné korále. Je výrazná, ženská a přitom elegantní.

"Velmi mi vyhovuje varianta tří délek kalhot v Marks &Spencer, kde jsem si jista, že při mé výšce 175 cm mi bude sedět délka long. Kostými i jednotlivé kombinovatelné kusy oblečení nejraději nakupuji v osvědčených řetězcích s oděvy Marks&Spencer, Zara, H&M, Tatuum. Oceňuji však i kvalitu kostýmů a oděvů OP Prostějov."

Ladislava Kadečková, personální konzultantka OPENN

Co na sebe: od hlavy k patě

Je pravda, že pánská pracovní móda je jednodušší, ale zase o dost nudnější. Využijte možnosti hrát si s barvami, střihy a styly a vytvořte si do zaměstnání šatník, který vás bude těšit i dobře reprezentovat. Všechna pravidla nám vlastně diktuje dobrý vkus a takt.

Zásady, na kterých stojí každý "dress code..." probereme pěkně od podlahy, tedy od hygieny. Každá oficiálně formulovaná pravidla ve velkých firmách obsahují zdánlivě zbytečný odstavec o tom, že zaměstnanec má být čistý, učesaný a mírně vonět. Není to zase tak zbytečný pokyn, jak by se mohlo zdát.

I u druhého pravidla zůstaneme na kůži. V práci bychom neměly vystavovat svá tetování, piercingy a nosit v uších víc jak dvě náušnice. Ve volném čase klidně odhalte v tílku vytetovaného draka přes obě ramena, ale vašim klientům, žákům nebo kolegům by mohl vadit. Lak na nehtech je lepší neutrální. Nemusíte alespoň tolik přemýšlet o tom, jestli se barevně hodí k tomu, co dnes obléknete.

A jdeme na boty - sportovní sandály, tenisky a botasky ne. Elegantní sandály, lodičky a kozačky ano. I když touhle kategorií současná móda dost zamíchala. V obchodech najdete dost pohodlných a přiměřeně elegantních bot, které mají vlastně střih botasek. Pokud jsou jednobarevné, nic jimi v práci nezkazíte. Všeobecně se o botách a taky o kabelkách dá říct, že se na nich nevyplatí šetřit. Levné zboží se pozná a také vám dlouho nevydrží. Vyplatí se vám investovat do dražší kabelky i páru lodiček - budou do světa hlásit, že vám na vaší práci záleží a berete ji vážně.

Punčochy ani punčocháče už nejsou povinností, jak tvrdívaly ještě naše babičky, ale holé nohy by za sebou měly mít pedikúru a depilaci, případně holení.

A teď, co se nehodí - agresivní móda (třeba tričko s nápisem "Šéfe, víš, co mi můžeš!"), sexy móda (bokové džíny proklatě nízko a vylézající tanga kolegy pobaví, ale vaší kariéře podrazí nohy), výrazné líčení, parfémy a účesy ve stylu šéfky domu pochybné pověsti, nápadné šperky, pantofle, topy bez ramínek nebo tepláky. Kupodivu se ani nehodí oblékat se přehnaně elegantně - pokud ovšem nejdete večer na operu.

"Kostýmků mám asi šest až osm. Do bankovního prostředí se hodí tmavší modrá, ale v létě se nebráním ani světlým barvám. Dobře vypadat je součástí mé profese. Kostýmky mě baví a v šatníku nemám žádný módní výstřelek. Módu nakupuji v obchodních centrech a dvakrát do roka jedu do Norimberka na nějaký větší nákup."

Patricie Frayerová, ředitelka pobočky ČSOB

Zítra do nové práce

Jestli právě nastupujete do zaměstnání, máte šanci vytvořit si úplně nový styl a začít takříkajíc s čistou skříní.

První týden choďte do práce v něčem naprosto neutrálním a pozorujte ostatní ženy. Všimněte si, co nosí, jak se chovají, jak se češou, jaké mají doplňky. To vám o zvycích ve firmě a vhodnosti oblečení napoví nejvíc a zjistíte, jak zapadnout a přitom zůstat svá. Bojovat hned od začátku se stylem firmy se nevyplácí.

A až půjdete nakupovat nebo budete doma testovat nové kombinace ve svém šatníku, zkuste si vždycky představit, co o vás které oblečení říká. "Jste mi ukradenej, protože jsem drsná rockerka" nebude asi dobrý model na setkání s novým šéfem a "Brouku, jdeme na to hned a tady" vám zase neposlouží na důležité schůzce. Ideální je, když o nás naše pracovní móda říká "Mám své názory, ale ty vám nevnucuji, práce mě baví a zajímá, vážím si svých kolegů a chci to někam dotáhnout."

10 rad od stylistky

Britská stylistka Leesa Whisker se živí tím, že navrhuje ženám v manažerských pozicích vhodný šatník do práce i na volný čas. Její nejlepší tipy jsou:

1. Formální móda do kanceláře se v poslední době dost uvolnila. V nejpřísnější podobě v těch nejpřísnějších podnicích znamená formální móda pro ženy kalhotový nebo sukňový kostým, top s dlouhými rukávy a malým výstřihem, tělové průsvitné punčochy, boty na mírném podpatku se zavřenou špičkou a jednoduchý šperk (stříbrné nebo zlaté náušnice a prstýnek).

2. Dnešní pracovní móda je ale spíš uvolněná. Kostýmy můžete vyměnit za úplet (svetry, kabátky) nebo uvolněnější kalhoty a sukně z měkkých materiálů (len). Šaty se hodí vždy, a pokud je potřeba je "zformálnit", pořiďte si k nim sako ve vhodné barvě.

3. Každé z nás prospěje trochu barvy, takže si vyberte barevný top (košili, halenku, triko) a ostatní nechte v neutrálních odstínech. Pastelové barvy jsou formálnější, výrazné jsou uvolněné.

4. Pohodlnost bot závisí na tom, jak široký máte podpatek - jak je noha v botě stabilní. Takže pro boty, ve kterých musíte chodit celý den, platí: čím vyšší, tím širší podpatek. Otevřené boty nejsou zločin, ale přinášejí povinnost dokonalé pedikúry.

5. Kabelky by měly odpovídat vašemu fyzickému typu. Drobným ženám sluší malé, vysokým velké. A co se barev a střihu týče - nejlepší je držet se klasiky. Vyhněte se příliš barevným, velkým, měkkým a přezdobeným kabelkám.

6. Nikdy nedoporučuji do kanceláře šortky, protože všechny modely, které jsem kdy viděla, dopadly špatně, ale v hodně mladém a extravagantním kolektivu a na správné postavě je můžu schválit. A k nim přiléhavé sako.

7. Šaty jsou velký hit. Můžu vám prozradit, že čím jsou moje klientky úspěšnější v práci, tím méně se bojí ženských materiálů, vzorů a romantické módy a tím méně nosí pánské prvky.

8. Šperky jsou důležitá tečka za business módou, protože přitahují pozornost k vašemu obličeji a rukám. Věřte jen zlatu a stříbru.

9. Čím větší chcete mít autoritu, tím kontrastnější barvy volte. Třeba černý kostým a bílou halenku. Čím přátelštěji chcete působit, tím měkčí kombinace jsou vhodnější. Například světle šedá sukně a pudrová halenka.

10. A úprava je klíčem k úspěchu - přirozené líčení, čisté vlasy a nehty a dobrý střih vlasů.