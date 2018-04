Mladé blogerky předvedly módu do fitka. Sexy vzhled vám dodá motivaci

Dát si předsevzetí, že letos vážně využijeme své členství v posilovně: snadné. Najít motivaci, abychom ho dodrželi: to už je horší. Každopádně platí, že svou mysl můžeme oblafnout podněty, jako je hudba ve sluchátkách nebo stylové sportovní oblečení. Podívejte se, jak na to jdou blogerky z A Cup Of Style.