Móda bez života nemá smysl: Marc Jacobs vystavuje své kreace

Přední inovátoři světa módy a luxusních doplňků se nikdy nemohli setkat, dělí je od sebe jedno století, přesto patří neodmyslitelně k sobě. Louis Vuitton a Marc Jacobs v současnosti tvoří neodmyslitelné spojení, které báječně funguje.

Svědčí o tom nejen ostře sledované kolekce luxusní konfekce a doplňků, ale také unikátní výstava v Muzeu módy a umění Les Arts Decoratif v Paříži. Byl to právě Jacobs, který vnesl do zavedené značky nový, svěží vítr a poprvé představil linie dámského a pánského oblečení, které si rázem získalo velmi početnou a věrnou klientelu.

Jacobs zároveň podporuje další umělce, kabelky s proslulým monogramem LV v minulosti vyzdobil mj. Stephen Sprouse, Takashi Murakami, Richard Prince i celebrity se světa showbyznysu jako Kanye West či režisérka Sophia Coppola. Návrhář dokázal, že tradice a inovace mohou kráčet ruku v ruce a fungovat ve vzájemné dokonalé harmonii.

Impulzivní povaha kreativního ředitele se projevuje v každé kolekci, kterou uvádí na trh. A právě na výstavě v pařížském Muzeu módy a umění to je skvěle vidět. Stojí tu vedle sebe ikonické kousky a modely, kterými Jacobs pod hlavičkou Vuittona obohatil současnou kulturu.

Samotná výstava nepředstavuje tradiční retrospektivu, ale spíš analýzu a možnost zamyšlení se nad vývojem společnosti a kultury od rozmachu průmyslu v 19. století až po globalizaci století jednadvacátého.

Ve dvou patrech najdete tradiční cestovní zavazadla i kultovní oblečení, které za posledních 15 let navrhl Jacobs.

Výstava probíhá od 9. března do 16. září 2012, máte tak dostatek času podívat se do francouzské metropole a zajít si nejen na Monu Lisu do Louvru, ale také do Les Arts Decoratif.

Exhibici doprovází obsáhlý katalog o 300 stranách, pro který si do Francie jezdit nemusíte. K dostání je v buticích Louis Vuitton po celém světě.