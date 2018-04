Australská móda: ženy v kostýmku a žabkách a nádherné nákupní galerie

Pokud si na svých cestách po světě hledíte nejen unikátních památek či čarokrásné přírody, ale vnímáte i módní styl místních či turistů a brouzdáte po nákupních třídách i malých vintage obchůdcích, nepřehlédněte náš seriál o módě a nákupech ve světových metropolích. Dostanete tak tipy, kde nejlépe nakoupit v Sydney, Londýně, New Yorku či Berlíně.

Australská móda je stejně tak pestrá jako samotná země, která se rozkládá na ploše téměř tak velké jako celá Evropa. V centrech velkých měst najdete všehochuť, od elegantních manažerek, přes manga styl drobných Asiatek, až po nositelky tzv. preppy stylu.

Hlavním městem Austrálie je sice Canberra, rozhodně se však nepovažuje za významné centrum kultury, umění, zábavy, sportu či módy. Rozmanitost, kreativitu a svobodu v oblékání uvidí návštěvníci tohoto odlehlého kontinentu spíše ve větších městech, jako jsou Sydney, Melbourne, Perth či Cairns. Prvně jmenované je zároveň největší a nejlidnatější, i proto se dnes zaměříme právě na něj.

Nemusíte být zrovna příznivci velkých nákupních center, ovšem tato místa vám pomohou udělat si prvotní představu o tom, co vlastně a jaké značky v Austrálii zrovna "frčí". Nehledě na to, že některá centra jsou opravdovým klenotem.

Módní centrum Sydney tvoří tři dlouhatánské hlavní třídy: George Street, Castlereagh Street a Pitt Street. Vedou z přístavu Circular Quay, kde najdete i sydneyské ikony - budovu Opery a most Harbour Bridge - přes Haymarket a čínskou čtvrť až k centrálnímu nádraží.

Queen Victoria Building - další nákupní pasáž v centru Sydney umístěná v historické budově. Nákupní centrum Westfield, kde najdete jak obchody nejznámějších světových designérů, tak i pobočky urban a street značek.

Na těchto ulicích se soustředí všechny nám, Češkám, známé i méně známé značky, od těch nejluxusnějších, až po ty dostupné širokým masám. Stačí ráno vyrazit a brouzdání po těchto módních tepnách vám klidně zabere celý den.

Nečekejte seznam jednotlivých obchodů, byl by dlouhatánský. Jmenujme aspoň pár těch, které jsou po celé Austrálii známé, patří mezi trendy značky a jsou dostupné i českým turistkám:

Forever New (najdete v nákupním centru Mid Centre na Pitt St.) je mladá značka (zal. 2006), která nabízí poměrně kvalitní módu kopírující nejposlednější trendy z přehlídkových mol.

Dotti (nákupní centrum Westfield na rohu Gerorge a Market St.) je zábavná, svěží a inspiruje se nejen přehlídkovými módními, ale především trendy ulice. Přirovnala bych ji například k Topshopu.

Valleygirl, Temt, Cotton On, tam všude se budete cítit jako v ráji, pokud milujete módu ve stylu Asos či Topshop.

Jestli nákupní centra nesnášíte, dejte těm australským přesto šanci. Navštívit alespoň nádhernou pasáž ve stylu art-deco The Strand Arcade je téměř povinnost. Na třech podlažích historické budovy z roku 1892 se rozprostírá pozoruhodná sbírka kolekcí nejen australských designérů.

Historická budova nákupní galerie Strand Arcade. Sass&Bide je jednou z nejznámějších australských značek.

Na nákup ve Strand Arcade si připravte pořádný balík dolarů. Pokud máte do kapsy hlouběji, můžete se alespoň kochat pohledem do výloh stylových obchůdků Freda Perryho (UK), Funkis, Dinosaur Designs (originální doplňky), Fleur Wood, Sass&Bide, Corner Store, Anaessia nebo Akira Igosawy (více ve fotogalerii). I když... Vybrat jen pár těch nej je v případě Strand Arcade opravdu těžké. Celá nákupní pasáž je malým klenotem.

Stojí za pozornost Při vašich módních toulkách nakoukněte také k dražším australským značkám Seed, Cue, Marcs, Saxony, Jigsaw, Ojay, Portmans, Seduce nebo Witchery.

Pro fanoušky a fanynky luxusních světových značek typu Prada, Miu Miu, Dolce&Gabbana, Giuseppe Zanotti či Valentino bude pomyslnou mekkou centrum Westfield (roh Pitt a Market St.), kde se soustředí všechna významná jména.

Obchody jsou přehledně rozděleny do pater podle typu (například designer fashion, urban, apod.). V nejspodnějším podlaží narazíte i na poklady od mladých začínajících australských designérů.

Při toulkách po centru narazíte určitě i na Galeries Victoria, tam zajděte třeba do multibrandového obchodu Incu. Nabídne výběr toho nejlepšího od Acne, Alexandera Wanga, Cheap Monday, Happy Socks, Karen Walker, Rag&Bone, Repetto či Comme des Garcons Play.

První pobočku oblíbeného řetězce Zara v Austrálii otevřeli až na podzim 2011. U nás ještě oblíbenější H&M pro jistotu úplně chybí.

Cítíte-li se lépe v menších ulicích a centra měst vám nic neříkají, projděte se po George Street zpět k přístavu a vydejte se do přilehlé čtvrti The Rocks. Tam sice najdete další luxusní nákupní dům DFS Galleria, ale o víkendech se v této starobylé čtvrti konají trhy a křivolaké uličky jsou plné antikvariátů, obchůdků se starožitnostmi, tradičním aboriginským uměním či rukodělnými výrobky.

Východně od centra protíná čtvrti Darlinghurst a Paddington Oxford Street, která se proslavila hlavně gay a lesbickým festivalem Mardi Gras, mnoha bary a nočními kluby.

Díky Oxford, Liverpool a William Street objevíte krámky s neokoukaným vintage oblečením a doplňky (často nikdy nenošenými) i méně komerční značky, jako třeba Belinda či Parlour.

Chcete nasát atmosféru dob minulých? Stavte se třeba v Reuze Vintage, kde můžete čekat nejen designérské poklady, nebo u Sarah. Tam své nákupní choutky ukojí milovnice šperků, zakladatelka obchůdku Sarah Greenová shromáždila unikátní kousky z let 1930 až 1980.

Odhoďte těžkopádnost a přílišnou snahu

Ať už však zavítáte do kterékoli čtvrti v okruhu pár kilometrů od centra Sydney, objevíte spoustu nákupních center, butiků i malých obchůdků s nonkonformní módou.

Úplně nejlepší je ale prostě se procházet a nasávat atmosféru i vizuálně. Sledovat, co kdo nosí, co se kdo nebojí nosit, hlavně se oprostit od tendencí kritizovat netradiční kombinace, naopak je vnímat.

Možná vám může připadat, že ono žluté vytahané triko s modrým kardiganem a úzkými zelenými kalhotami k sobě vůbec, ale vůbec neladí, jenže kdo vlastně diktuje, co je správně? Možná je to lepší než zarputilé barevné ladění šátku, bot a kabelky.

Vezmete si krásné boty na podpatku a v práci se přezujete, aby vás nebolely nohy? Australanky (a nejen ony) to mají přesně naopak. Na cestu se obují co nejpohodlněji a v práci se přezují do lodiček. Kolem deváté ráno a šesté večer tak můžete na ulicích zahlédnout spoustu žen v kostýmku a žabkách nebo sportovních botách.

Nedáte ani ránu bez oblíbených džínů a ve skříni máte dvacet párů? Místní klima vás doslova donutí jejich počet zredukovat a vyměnit je za sukně a šaty.

Jako všude jinde na světě i v Austrálii je nádherné užívat si módní svobodu. Ať na sobě máte cokoli, nikdo vás za to nesoudí a nevrhá na vás zkoumavé či opovržlivé pohledy. Netvrdím, že všechny Australanky se oblékají moderně, zajímavě nebo podle posledních trendů. Dost často u nich však nenajdete jakousi zapšklost nebo už zmiňovanou zarputilost, aby všechno ladilo se vším....