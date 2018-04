70. léta třikrát jinak. Dejte šanci zvonáčům i botám na platformě

Co vlastně 70. léta v oblékání znamenají? „Patří k nim spousta prvků: široké kalhoty, roláky, modrý denim, hnědá a béžová kůže, především semiš, třásně, drobné vzory a tlumené barvy, boty na platformě i sexy overaly,“ vypočítává stylistka Marie Barvínková.

„Nemusíte hned skoupit všechno, lepší je zařadit něco z trendu do svého běžného stylu,“ dodává. „A jestli se chcete do sedmdesátek obléknout celá, ale nerada byste působila jako oblečená v kostýmu, vždycky pomůže rozbít outfit nějakým současnějším kouskem. Můžou to být tenisky, sportovně střižené tílko, batoh nebo třeba barevný bomber.“

Denim po francouzsku

Móda zvonáčů se vrátila už před časem, okolo roku 2000 jsme je nejspíš nosily všechny. Teď se kalhoty do zvonu na světových molech objevují znova. „Zkuste se jako my inspirovat hravým stylem herečky Jane Birkinové, která v sedmdesátých letech ztělesňovala šik francouzský styl,“ doporučuje Marie.

Džíny, tričko a klobouk, vše Topshop; denimová vesta, NewYorker; boty, Marks & Spencer.

„Kombinace více odstínů modrého denimu bude zaručeně fungovat vždycky a na všech; džíny do zvonu s vysokým pasem jsou teď navíc maximálně trendy. Pokud chcete být ještě víc retro, přidejte jednoduché tričko v tlumeném odstínu, jako je hořčicově žlutá, cihlově červená nebo petrolejová, a obligátní černé doplňky vyměňte za béžové nebo hnědé.“

Šaty jako klíčový kousek

Pro ty, co dávají přednost šatům, má Marie dobrou zprávu: „Jednoduché šaty v bohémském stylu budou letos absolutní výhra. Hedvábné šaty s drobným vzorem můžete nosit na jaře s punčochami a trenčkotem a v létě jen se sandálky. Nosí se všechny délky: midi, maxi, asymetrická a samozřejmě i vkusné varianty mini.“

Hedvábné šaty, Zuzana Kubíčková; ponožky, Happy Socks, prodává Urbanlux; boty, F&F.

„Obecně platí, že čím kratší je sukně, tím decentnější by měl být dekolt, a na denní nošení se ke krátkým šatům hodí zvolit spíš nízký podpatek,“ radí a přidává ještě jeden tip: „Chcete-li retro model trochu ‚shodit‘, místo lodiček si vezměte polobotky v pánském stylu a barevné ponožky.“

Sexy jako Bianca Jagger

Třetí outfit je inspirovaný luxusnější stránkou dobové módy. „Inspirovala jsem se vyhlášeným klubem Studio 54, kam v sedmdesátých letech chodila newyorská elita. Celebrity typu Cher, Grace Jonesové nebo Biancy Jaggerové se předháněly v odvážných, ale šik modelech,“ popisuje stylistka.

Plavky, ODIVI; kalhoty, F&F; sandálky, Topshop; kožené psaníčko, Martina Špetlová, a náramek, Iveta Pecuchová, oboje prodává Debut Gallery.

Hitem podle ní byly vzdušné overaly, ale i široké kalhoty, jaké jsme zvolili my. „Současnější nádech jim dodaly jednoduše střižené plavky, které skvěle nahrazují body. Z doby disca jsme si vypůjčili ještě velký náramek a lesklé střevíčky na extra vysoké platformě,“ dodává.

Make-up v odstínech růžové

Vizážistka Veronika Francová vybraným outfitům přizpůsobila líčení. Nejprve obličeji dodala vláhu a výživu pomocí hydratační báze s mořskou řasou. „Pak jsem nanesla hydratační make-up, který vytvoří přirozený a svěží look, a zafixovala jsem ho fixačním pudrem. Díky němu vydrží make-up až do večera bez hnutí,“ vysvětluje vizážistka.

Pro modelku Veronika vybrala tvářenku v trendy meruňkovo-růžovém odstínu. Nevynechala oční stíny, k módě 70. let se podle ní hodí výrazné barvy: „Oční záhyb jsem vystínovala oranžově a přes celé pohyblivé víčko jsem navíc štětcem nanesla jemně růžový stín,“ popisuje. „Na večer můžete přidat tenkou gelovou linku. A rozhodně nezapomeňte na řasenku, která oči hezky otevře.“

Na závěr tužkou jemně domalovala obočí a rty zvýraznila hydratační rtěnkou. „Použila jsem štěteček, aby vydržela co nejdéle. K výrazným očím jsem vybrala rtěnku v narůžovělém odstínu, který na rtech vypadá přirozeně. Nakonec jsem ještě do středu rtů nanesla lesk,“ uzavírá Veronika.