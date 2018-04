Muži často močí vsedě. Zjistily jsme proč

Důvodů pánové uvedli víc, většinou zmínili hygienu a pohodlnost.

Zjištění o "sedícím" trendu při močení pánů však zpochybňuje urolog Miroslav Louda. "Netroufl bych si tvrdit, že muži nyní močí vsedě častěji než dříve. Ze své praxe si myslím, že to pravda není," říká.

Stejnou zkušenost z praxe má sexuolog Jaroslav Zvěřina, který tvrdí, že muži v naprosté většině močí vestoje. "Nemyslím, že by se v tomto směru chystala nějaká kulturní revoluce."

Prostatik raději sedí

Odborníci se shodují, že o nic vlastně nejde a že si má každý čurat, jak chce. Podle urologa existují v zásadě dva důvody pro čurání vsedě. První je zdravotní, protože mužům se zvětšenou prostatou se močový měchýř lépe vyprazdňuje vsedě. "Zapojují do tlačení více břišní lis a lépe se tak vyprázdní měchýř," upřesňuje lékař.

Některé zdroje také poukazují na častější výskyt ledvinových kamenů u národů, kde se ve větru vyplatí močit vsedě a kde se obecně šetří vodou a méně pije. Uvádějí, že vsedě se dlouhá močová trubice pánů nemusí vždy zcela vyprázdnit a zbytky moči mohou případně způsobit zmíněné potíže.

Posedíš, nenacákáš

Druhý důvod je podle Miroslava Loudy hygienický a o něm se často zmiňují i muži dotazovaní v naší anketě. Nezřídka si to přeje jejich žena, ale to už jen málokdo otevřeně přizná.

Obvykle sedím, pouze na veřejných záchodcích stojím. Sedím, protože to je pohodlnější, nezacákám záchod, taky si ho nemusím držet, a tudíž si nezašpiním ruce.

Martin, 45 let, kuchař

Většinou vestoje, vsedě obvykle po ránu, když jsem rozespalý a je tudíž zvýšené riziko potřísnění prostoru okolo mísy. Když si sedám, obvykle si vzpomenu na film Tootsie, kde si Dustin Hoffman coby herec v ženských šatech stěžuje, jak mu ta jeho "žena" leze na mozek tak, že už i čurá vsedě…

Pavel, 44 let, editor

Doma sedávám, protože je to přeci jen "čistší" způsob. Pisoár doma nemáme a takhle pak nemusím zkoumat, jestli nemám náhodou někde něco utírat. To je ale asi tak jediná přednost, jinak je to vestoje pohodlnější a rychlejší, takže jinde volím tuto variantu, což je ale asi jasné - na veřejných místech jsou zpravidla mušle…

Tomáš, 40 let, finanční analytik

Doma vsedě. Je to pohodlnější a čistší. Záchod u nás doma myju já, takže to dokážu ocenit. Na veřejných záchodech, vlastně kdekoliv jinde, vždy vestoje.

Michal, 39 let, podnikatel

Na míse je pohodlí

Celá řada dotázaných mužů zmiňovala pohodlí. Ukázalo se, že nejčastěji pánové močí vsedě doma a zejména jsou-li rozespalí.

Vsedě je to pohodlnější, vestoje zase rychlejší a v zimě teplejší. Každopádně, když jsem rozespalý, rád jsem rozespalý vsedě. Mimochodem, vsedě se vám těžko povede postříkat mísu.

Matěj, 34 let, fotograf

Jak kdy, většinou ale stojím. Jen když mě třeba bolí nohy, tak si sednu.

Roman, 28 let, učitel

Sedím, protože si na toaletě rád čtu a to vestoje nejde.

Petr, 51 let, muzikant

Já už si ve svém věku radši sedám. I když se taky začínám bát, že se třeba nezvednu.

Radim, 69 let, důchodce

Pravý muž stojí

Sexuolog Radim Uzel zmiňuje v článku na vitalia.cz další úhel pohledu. V ojedinělých případech může jít podle něj o výsledek radikálního tažení feministek.

"Militantní feministky začaly považovat mužské močení vestoje za rys jakési nadvlády, kdy už jenom zanechané zvednuté prkénko na záchodě představovalo provokaci," uvažuje a je pravda, že i v naší anketě zazněly ryze genderové argumenty:

Čurám většinou vestoje. Je to rychlejší a kromě toho víc chlapské.

Tomáš, 31 let, instalatér

Vestoje. Je to normální.

Petr, 30 let, grafik

Vždycky vestoje, nejsem přeci ženská. Pouze když vykonávám velkou potřebu, sedím.

Jan, 45 let, řidič

Čurám vestoje. Zvláštní důvod nemám, kluci to tak prostě dělají.

Adam, 24 let, student

Posez identitu chlapce neovlivní

V souvislosti s představou "pravého muže" močícího vestoje se nabízí také otázka, jestli nemohou maminky svým malým synům způsobit nějaké trable v sexuálním vývoji, pokud je učí čurat vsedě.

"Většina standardně vybavených jedinců nakonec svoji sexuální identitu prosadí i přes výchovné hokusy pokusy ze strany okolí. Problémy bych očekával spíše u jedinců s nevyhraněnou sexuální orientací a identifikací. Takové problémy se však sotva omezí na problémy se způsobem močení," uvedl pro web vitalia.cz Jaroslav Zvěřina.

Stejného názoru je také dětská psycholožka Alena Vávrová. "Močení vsedě narušit identitu dítěte nemůže. Je to jen jeden za stovek aspektů mužství," říká. Podle ní je způsob vyprazdňování záležitost společenské normy.

"Například ve Švýcarsku se čurání pánů vsedě stává společenskou normou a na některých veřejných záchodcích je dokonce přeškrtnutá ikonka se stojícím čurajícím panáčkem," uvádí.

I ona ale připouští, že u nás je stále normou, že pokud je to kluk, močí vestoje. "Pokud by chlapec školního věku čural vsedě, mohl by se v našich podmínkách stát ve skupině vrstevníků terčem posměchu," upozorňuje na českou realitu.

