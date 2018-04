Mobily ovlivňují zdraví

K takovému závěru dospěli britští vědci po šestiletém výzkumu, který byl proveden v rámci Telecommunications and Health Research Programme.

Při výzkumu bylo provedeno 23 separátních bádání zabývajících se dopadem používání mobilních telefonů na lidské zdraví a vlivem záření z vysílacích stožárů.

Při dlouhodobém užívání mobilu vědci našli "stopu" zvýšeného rizika rakoviny mozku a vzniku akustického neuromu, což je vzácný nádor, který vzniká na nervu mezi uchem a mozkem. Nález je však na hranici statistické významnosti.

Dlouhodobé užívání

Problémem výzkumu ale je, že v době jeho provádění bylo jen velmi málo lidí, kteří užívali mobily déle než deset let. Rakovina se normálně objevuje až po 15 letech vystavení nepříznivému vlivu. Vědci chtějí nyní rozšířit výzkumný program, aby zjistili, jaký vliv na lidské zdraví může mít více než desetileté používání mobilu a zejména jeho specifický dopad na děti, což se doposud nedělalo.

Vedoucí výzkumného týmu profesor Lawri Challis řekl, že je bezpodmínečně nutné dělat další výzkumy. Jako příklad uvedl, že kouření se na počátku také nezdálo být spojeno s rakovinou plic.

"Nemůžeme v této chvíli vyloučit možnost, že se rakovina může během několika let objevit. S kouřením jsme rakovinu plic nespojovali, dokud nebyly provedeny výzkumy delší než deset let." Jeho tým sledoval jevy mající vliv na krevní tlak, srdeční tep a hypersenzitivitu, které se projevují bolestmi hlavy, závratěmi a brněním v končetinách. Dospěli k názoru, že tady není žádné riziko.

Čelný britský odborník William Stewart už v roce 2005 upozornil, že děti by neměly používat mobilní telefony vzhledem k tomu, že elektromagnetická radiace z mobilů je určitým zdravotním rizikem. Lebka dětí je tenčí a jejich mozek je ve vývoji. Děti by podle něho měly mobily používat jen omezeně, především k posílání esemesek. Ale do osmi let věku pro ně podle něho není vůbec vhodný.

Britští vědci podporují opatrný přístup k mobilům, který se týká například umístění vysílačů nebo omezeného používání mobilu u dětí. Pro další restriktivní opatření ale podle nich není zatím důvod.