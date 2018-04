Mobily, káva a prsní implantáty jako původci rakoviny? Nesmysl!

Hlavním rizikovým faktorem rakoviny zůstává kouření, alkohol a sluneční záření, tvrdí studie australských vědců z University of New South Wales. Naopak vliv kávy, užívání mobilních telefonů, deodorantů, prsních implantátů nebo chlorované vody je buď zcela zanedbatelný, nebo dokonce žádný. Uvedla to agentura Reuters.

Tým vedený profesorem Bernardem Stewartem vytvořil seznam rizikových faktorů seřazený od nejnebezpečnějších věcí po ty, u kterých nebyl prokázán žádný rakovinotvorný účinek.

"Jde o škálu, která pomůže lidem zorientovat se v tom, u kterých věcí je rizikový faktor značný, a kterých se bát nemusí," říká Stewart.

Shrnutím doposavad provedených výzkumů například vědci zjistili, že nejrizikovějším faktorem z hlediska rakoviny je bezesporu kouření. V největším nebezpečí jsou aktivní kuřáci, ale riziko významně stoupá i u bývalých kuřáků.

Druhá příčka rizikovosti patří alkoholu. Zvláště nebezpečná je jeho konzumace v kombinaci s kouřením. Na druhou stranu výzkumy neprokázaly, že by některé druhy alkoholu byly nebezpečnější než ostatní.

Na druhou stranu pití chlorované vody a používání mobilního telefonu nemá na rakovinu pravděpodobně žádný vliv. "Ačkoli riziko spojené s dlouhodobým užíváním mobilního telefonu není ještě zcela prozkoumané, nic nenasvědčuje tomu, že by pravděpodobnost onemocnění rakovinou nějak zvyšovalo," říká vedoucí výzkumného týmu.

Zanedbatelné zvýšení rizika onemocnění rakovinou souvisí s intenzivní konzumací kávy, používáním deodorantů, pití chlorované vody, pořízením si prsních implantátů či zubních výplní.