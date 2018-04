Mobily: hlavně děti by měly být opatrné

Nebezpečí mobilů se zatím nepodařilo doložit Jediné, co je zatím jisté, je to, že mobily mohou mírně zvýšit teplotu okolní tkáně, říká RNDr. Luděk Pekárek z Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření. Rozhodně popírá, že by se už podařilo prokázat, že by mobily třeba zvyšovaly občas zmiňované riziko rakoviny nebo že by byly zvlášť nebezpečné pro děti. Jak hodnotíte zprávu britských vědců o rizicích používání mobilních telefonů, která nedávno vzbudila takový ohlas? Ani tato zpráva neprokázala nic dalšího než tepelný účinek elektromagnetických polí a záření vysílaného mobilem. Tyto účinky jsou známy již dlouho a nízké hodnoty záření nejsou nebezpečné. Něco jiného by samozřejmě bylo, kdyby člověk vylezl například na televizní vysílač, který také vysílá toto záření. Takže není třeba přikládat této zprávě větší pozornost než těm, které se objevily v uplynulých letech a které byly někdy i protichůdné? Vědci, kteří jsou závislí na grantech, těžko někdy řeknou "my jsme nic nenašli", ale řeknou "něco jsme zjistili, ale je třeba to dále prověřovat". Když se někdy objevily zprávy třeba o tom, že záření zvyšuje riziko vzniku národů, chyběla potřebná statistická analýza a podobné je to i se zprávami, že mobily mají vliv na DNA a podobně. Pokud jde o možný vliv na rychlost myšlení, tam je i otázka, zda jde o vliv škodlivý. Mimochodem to, že budete mít po telefonování horké ucho, nezpůsobuje mobilní telefon, to se vám stane i s klasickým aparátem. Nejsou nebezpečné vysílače, které tvoří mobilní telefonní sítě? Největší expozici záření člověk dostane z mobilu a ten používá jen krátkodobě. Dávky záření, které dostane z vysílače, ale třeba také z televizních vysílačů, jsou mnohem nižší. Pokud vidíte vysílač na protější střeše, nijak vás neovlivňuje, podobně jako když pod ním bydlíte, protože dolů prakticky nic nevysílá, záření míří zejména vodorovně. Přímo u něj je záření vyšší, ale pobyt vedle vysílače ve vzdálenosti 5 metrů už je bezpečný. Takže nejsou mobily nebezpečné ani pro děti? Podle mého není ani u nich potřeba žádná zvýšená opatrnost. A je lepší , když se díky mobilům s dětmi domluvíte a dítě vám může zavolat třeba v případě potíží, to je jednoznačně prokázáno. Naproti tomu škodlivý vliv mobilů zatím nikdo ve skutečnosti neprokázal, a to i když se vzalo v potaz, že děti mají menší hlavu. Limity na záření jsou totiž nesmírně přísné. Jak je to s limity na používání mobilních telefonů? V Evropě však existují skutečně přísné limity na hodnoty záření, které mohou přístroje vysílat - maximální hodnota je desetinou té, o které se ví, že by byla nebezpečná, a moderní přístroje se většinou těmto limitům ani nepřibližují. Ale může se stát, že někdy jsou třeba i politici na základě prohlášení vědců a zneklidnění veřejnosti tlačeni k tomu, aby se normy ještě zpřísňovaly, či alespoň nabádají k principu předběžné opatrnosti, ačkoli k tomu není skutečný důvod.