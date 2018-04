Nová aplikace vám změří velikost podprsenky. Stačí jedna fotka

Připomíná to legrační scénu ze starého sci-fi filmu. Aplikace klientku prostřednictvím hlasové nahrávky nasměruje tak, aby pořídila snímek své postavy z daného úhlu. Fotka se odešle do centrály, kde ji počítačový program převede do čísel. Správná velikost je na světě. Stačí jen vybrat styl a velikost podprsenky a kliknout na "objednat".

Sanfranciská firma ThirdLove se zaručuje, že prádlo, které vám přijde, padne perfektně. Na úspěchu aplikace se podílejí nejen unikátní technologie, ale i specialita podniku: poloviční velikosti, které prý pokryjí potřebu až šedesáti procent zákaznic.

"Míry, které z přijaté fotografie dokážeme vypočítat, jsou stejně přesné, jako kdyby vás změřili centimetrem v obchodě," pochvaluje si spoluzakladatelka společnosti Heidi Zaková. Chcete-li si aplikaci vyzkoušet, budete potřebovat iPhone. Verze pro telefony s operačním systémem Android zatím neexistuje.

