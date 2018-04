Mnohé značky se u nás přeceňují, říká módní stylistka

Kolem módních značek se u nás dělá velký humbuk, některé kolem sebe vytvořily jakýsi kult značky. Které značky jsou podle vás nejvíce přeceňované?

U nás se přeceňují mnohé značky. Typickým příkladem jsou tenisky Converse. Ano, uznávám, je to kultovní značka a stylové obutí, ale jsou to přece jenom tenisky! V Americe stojí 25 až 50 dolarů (400 až 850 Kč) a u nás 990 až 1 690 Kč. Totéž platí o značce Paul Frank. Trička a doplňky s logem smějící se opice se tam prodávají v obyčejných samoobsluhách vedle rohlíků a u nás v luxusních buticích, dříve dokonce v Pařížské ulici!

A co třeba italský Guess? V zahraničí je to běžná značka, u nás se tváří jako superluxusní. Proč to tak je?

On totiž není Guess jako Guess. Guess Footwear nebo Guess Jeans se u nás prezentují jako velmi prestižní značky, ale v zahraničí jde o značku pro střední třídu, kterou si může dovolit prakticky každý. Tu opravdu vyšší kvalitu a opodstatněně vyšší cenu si drží Guess by Marciano. Pozor si dejte také na Calvin Klein Jeans - u nás je prezentován jako high-end značka (značka nejvyšší kvality, pozn. red.), ale ve skutečnosti jde o standardní úroveň, nic extra výjimečného. Vyšší kvalitu hledejte v Calvin Klein Collection. A pak je tu Pierre Cardin, návrhář pánské módy, který se proslavil v 60. letech, ale dnes není jeho značka zdaleka tak uznávaná jako v minulosti.

Proč?

Pokazil si to sám tím, že dává svolení k tomu, aby se jeho logo Pierre Cardin objevovalo už pomalu i na toaletním papíru. Velmi tím degraduje. A tak bych mohla pokračovat. Někdy mi připadá, že z nás chtějí dělat obchodníci, s prominutím, blbce. Na druhou stranu jim to umožňujeme tím, že předražené zboží kupujeme.

Stylistka Klára Klempířová

Jsou i opačné případy značek, které jsou u nás nedoceněné?

Ano, například francouzská značka 1–2– 3, okolo které u nás nepropukla žádná nákupní hysterie, patří ve Francii k velmi ceněným značkám vyšší kvality. Totéž platí o italských značkách Rare a Nolita, které jsou u nás k dostání v Palladiu a v OC Chodov. Jsou zajímavé, ale u nás zatím málo známé. A to je škoda.

Jako módní stylistka trávíte spoustu času v obchodních centrech v Čechách i v zahraničí. Jaký dojem máte z těch pražských?

Musím říct, že nakupování v zahraničí, v USA, Itálii a Německu, si díky bohatšímu sortimentu a nižším cenám více užívám. Nejvíc klientů mám ale v Čechách. V Praze je vodím na společné nákupy do Palladia, protože tam jsou zastoupeny značky všech kategorií a je to v centru. Navíc Palladium má několik extra lákadel. Z levných značek je to F&F, jediný plně zásobený butik konfekční značky, která zohledňuje nejnovější trendy a jinak je k mání pouze v síti Tesco. V Palladiu bych vyzdvihla také obchod Fornarina, který má skvělé džíny, nebo Topshop/ Topman nabízející konfekci nejnovějších britských trendů. Zpracování a materiály zde mají sice malé rezervy, ale efekt je úžasný! Designově skvělé mají i boty.

Pro eleganci chodím s klientkami do francouzského butiku 1–2–3.

Kam jdete s klienty, když nepochodíte v Palladiu?

Pokračujeme dál do centra, Na Příkopy, kde je Galerie Myslbek, Slovanský dům, Černá růže a další. Nebo zajedeme ještě dál, třeba do Arkád Pankrác, kde se móda nakupuje příjemně. V Arkádách otevřeli oblíbený multibrandový obchod Peek & Cloppenburg, který jsme dříve měli možnost navštěvovat nejblíž v Německu. Také bych doporučila několik dobrých levnějších značek s rozšířenými kolekcemi, například s. Oliver, Pull&Bear a Mango.

Největší obchodní centra jsou na okraji Prahy. Vyplatí se nám tam jet?

Ano, vynikající nabídku má například OC Chodov, kde najdete obrovský výběr značek pod jednou střechou. Také tam seženete nadměrné velikosti: v Marks & Spencer nebo Ulla Popken. Chodov je též ideální na koupi obuvi. Každé centrum má nějaká svá lákadla.

Co byste poradila lidem, kteří nemají nervy na to trávit v obchodech celý den, ale potřebují si dobře nakoupit?

V době internetu opravdu nemusíte běhat z místa na místo. Všechna pražská obchodní centra mají více či méně zdařilé webové stránky, kde jsou seznamy obchodů a značek, co prodávají. Když budete mít štěstí, najdete i různé slevové akce. A pak už jen jdete na jistotu.