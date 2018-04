Mňamková veka

Na jednu veku doporučujeme použít: 1 veku, 12 dkg šunkového salámu v celku, 2 sýry Lučina, kousek najemno nastrouhaného eidamu, přiměřeně přidáme ochucené trojuhélníčkové sýry, kousek másla, dvě natvrdo uvařená vajíčka, sterilovaný hrášek s karotkou, sterilovanou kukuřici, sterilovanou kapii, cibuli, nakládané okurky, (čím barevnější přísady, tím je výsledek po nakrájení mňamkovější i na pohled, vytvoří pěknou mozaiku) hořčici, sůl. Ti, kdo nebudou chtít pohostit děti, mohou přidat mletý pepř.

Veku nejdřív vytunelujeme. Uřízneme obě patky. Nešetříme a řežeme asi pět centimetrů od začátku a od konce. Dlouhým úzkým nožem pak vyřezáváme střídku. Chce to trochu šikovnosti, ale tunel, který drží tvar - a posléze i náplň - se z veky udělat dá. Přiměřenou část střídky (asi třetinu) odložíme bokem, zbytek vložíme do mísy, a přidáme výše zmíněné ingredience. Co má být nakrájeno (salám, vejce, cibule, okurky), nakrájíme na kostičky, zbytek přidáme vcelku a mísíme, dokud nevznikne středně tuhá pomazánka. Pokud je řídká, přidáme střídku, pokud je hustá, přidáme máslo nebo sýry. Vezmeme do ruky lžíci a pomazánku napěchujeme do veky. Nepěchujte však moc, nebo vám veka praskne! Naplněnou veku zabalenou v alobalu uložíme do lednice, aby hmota uvnitř ztuhla. A až přijde správný čas, nakrájíme na plátky a naaranžujeme na tácu.

Dobrou chuť!!!