Čtenářský recept: Mňamka s tvarohem

Doba přípravy

30 min

Množství

cca 6 -8

1 cukrářské piškoty

1 dětské piškoty

sirup ,voda

2 tvarohy

1 neochucené pomazánkové máslo

1šlehačku

mletý cukr

4 banány nebo měkké ovoce

granko

mléko v případě potřeby

Do dortové formy nebo malého pekáčku vložíme potravinářskou folii nebo větší mikrotenový sáček.Na to vyskládáme cukrářské piškoty krátce namočené v sirupové šťávě (nebo ve šťávě z kompotu).Dále piškoty potřeme jednou polovinou rozšlehanou směsí tvarohu, pomazánkového másla , šlehačky a troškou cukru ,kdyby směs byla hodně tuhá ,tak přidáme trošku mléka.Dále na to poklademe na půlku nakrájené banány nebo jakékoliv měkké ovoce nebo kompotované ovoce.Na ovoce rozetřeme druhou polovinu tvarohové směsi ,poklademe dětskými piškoty namočené v sirupové šťávě a posypeme vrstvou granka ,aby tvarohová vrstva a dětské piškoty nebyly vidět.

Poznámka

Nechat vychladit a skladovat v ledničce.