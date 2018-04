Mlsání prozradí alkoholika

13:16 , aktualizováno 13:16

Mají-li děti rády sladkosti, měli by rodiče zbystřit. Hrozí totiž, že jejich potomci budou mít později kladný vztah také k alkoholu, který může snadno přerůst v závislost. O výzkumu amerických vědců z Mount Sinai School of Medicine v New Yorku informuje slovenský deník SME.