Mléko pro kojence páchlo. Inspekce nařídila, že musí pryč

Miriam a Jan zjistili, že mléko bylo po ohřátí cítit jinak než obvykle, přesto ho chlapci zkusili dát. Očividně mu nechutnalo, ale pár hltů vypil. Synovi pak bylo zle a mléko ho nutilo k dávení.

"Honzík je na tom mléku úplně závislý, dávám mu ho dvakrát denně. Jako každá matka strčím nos do všeho, co dítěti dávám. Když to poprvé divně "vonělo", myslela jsem si, že HiPP změnil recepturu, a proto jsem to Honzíkovi dala. Teprve když mu bylo špatně, otevřela jsem další lahve a začaly mi docházet souvislosti," řekla redakci iDNES.cz paní Miriam.

Inspekce: Mléko opravdu zapáchá

Redakce iDNES.cz se poté obrátila s podezřelou výživou na Českou zemědělskou a potravinářskou inspekci, která provedla sérii testů a nakonec nařídila nechat šarži 09177, DMT 22/04/10 stáhnout z oběhu. A to i přesto, že zkoušky ve výrobku neobjevily nadlimitní hodnoty mikrobiologických a cizorodých látek nebo jiných škodlivin.

"Přestože všechny laboratorní výsledky byly negativní, tedy potravina v těchto parametrech vyhověla právním předpisům, rozhodli jsme o jeho stažení z oběhu, a to na základě nevyhovujících senzorických vlastností. Uvedená šarže opravdu vykazovala mírně zapáchající vůni a netypickou chuť," sdělila iDNES.cz mluvčí inspekce Martina Šmídtová.

Dodala, že dm drogerie, která kojenecké mléko nabízela, musí do konce týdne Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci informovat, jaké množství bylo staženo a jak s ním bude naloženo.

"Také jsme informovali Státní veterinární správu, která je kompetentní ke kontrole u dovozce potraviny, tedy u společnosti HiPP," konstatovala mluvčí.

Drogerie už výživu nenabízí

Podezřelou šarži už v dm drogerii ovšem nekoupíte od poloviny ledna. "Potvrzujeme, že jsme danou šarži výrobku HiPP Bio, pokračovací mléko komfort 500 ml, stáhli z prodeje na základě pokynu Státní zemědělské a potravinářské inspekce Tábor dne 14. 1. 2010," napsala iDNES.cz Kamila Gvuzdová, manažerka reklamy dm drogerie.

Dodala, že si firma není vědoma jakéhokoli pochybení. "V naší společnosti máme zavedený systém kritických bodů. Zvláště pečlivě dohlížíme na systém skladování výrobků a kontrolu jejich záručních lhůt. Samozřejmostí je i dodržování správného systému distribuce zboží."

Problém jen u dm drogerie

Helena Popelová, marketingová manažerka společnosti HiPP uvedla, že problém s podezřelou mléčnou výživou se vyskytl pouze u jednoho jejich zákazníka: dm drogerie.

"Naše zboží si vyzvedává u nás ve skladu a dopravu si zajišťuje sám," řekla Popelová iDNES.cz. Dodala, že firma pro jistotu výdej podezřelé šarže zastavila, přestože u žádného výrobku nebyla zjištěna závada.

HiPP si zároveň nechal výrobek prověřit v akreditované, nezávislé laboratoři Evropské unie. "Je nám to velice nepříjemné a jakmile budou výsledky šetření, vyvodíme patřičné důsledky pro toho, kdo chybu způsobil, aby se nic takového v neopakovalo," zdůraznila manažerka.

Dodala, že se společnosti HiPP v minulosti nic podobného nestalo.