Mléko pro kojence páchlo a dítěti po něm bylo špatně. Případ řeší inspekce

Manželé Miriam a Jan koupili koncem loňského roku v dm drogerii v pražských Letňanech jako obvykle svému synovi jeho oblíbenou mléčnou výživu. Mléko bylo ale po ohřátí cítit jinak než obvykle, přesto ho chlapci zkusili dát. Očividně mu nechutnalo, ale pár hltů vypil.

Bylo mu pak zle. Mléko ho nutilo k dávení

"Honzík je na tom mléku úplně závislý, dávám mu ho dvakrát denně. Jako každá matka strčím nos do všeho, co dítěti dávám. Když to poprvé divně "vonělo", myslela jsem si, že HiPP změnil recepturu, a proto jsem to Honzíkovi dala. Teprve když mu bylo špatně, otevřela jsem další lahve a začaly mi docházet souvislosti," řekla redakci iDNES.cz Miriam.

Jiný obchod, stejný zápach

Honzíkovi rodiče zbytek kartonu vylili a začátkem ledna v jiném obchodě dm drogerie, tentokrát v Litoměřicích, koupili novou mléčnou výživu. Až doma zjistili, že je to stejná šarže, respektive datum spotřeby: 22. 04. 2010.

"Mléko páchlo už po otevření," poznamenala paní Miriam. "Připomínalo to zápach umělé hmoty. Odvážila jsem se mléko ochutnat a bez zveličování ho označuji za nepoživatelné. V ústech mi zůstala velmi silná odporná pachuť, kterou jsem musela okamžitě vypláchnout čajem."

Manželé zavolali na číslo rodičovského servisu HiPP uvedeného na lahvi, kde se setkali se vstřícným přístupem. Z hovoru získali dojem, že nejsou první, kdo na podivné mléko upozornil. "Hned se nás ptali, kde jsme to koupili, že zatím z lékáren nemají žádné špatné zprávy, ale jen z dm drogerie," vypráví Miriam.

Práce pro laboratoř

Manželé se obrátili na redakci iDNES.cz, která zjištěnou závadu a číslo šarže nahlásila Státní zemědělské a potravinářské inspekci.

"Hned druhý den po podání vašeho podnětu byla provedena kontrola v centrálním skladu dm drogerie v Jihlavě, odkud byly odebrány vzorky do laboratoří stejné šarže, které se podnět týkal," sdělila iDNES.cz mluvčí inspekce Martina Šmídtová. Dodala, že laboratorní výsledky ještě nejsou k dispozici.

"Zároveň se inspektoři podívali i na hygienické podmínky a podmínky skladování v dm drogerii v Litoměřicích, ale neshledali žádné vady," konstatovala Šmídtová.

Výdej šarže zastaven

Helena Popelová, marketingová manažerka společnosti HiPP uvedla, že problém s podezřelou mléčnou výživou se vyskytl pouze u jednoho jejich zákazníka: dm drogerie.

"Naše zboží si vyzvedává u nás ve skladu a dopravu si zajišťuje sám," řekla iDNES.cz Popelová. Dodala, že firma pro jistotu výdej podezřelé šarže zastavila, přestože u žádného výrobku nebyla zjištěna závada.

HiPP si zároveň nechal výrobek prověřit v akreditované, nezávislé laboratoři Evropské unie. "Výsledky budou známy zhruba za dva až tři týdny," očekává Popelová.

"Je nám to velice nepříjemné a jakmile budou výsledky šetření, vyvodíme patřičné důsledky pro toho, kdo chybu způsobil, aby se nic takového v neopakovalo," zdůraznila manažerka.

Dodala, že se společnosti HiPP v minulosti nic podobného nestalo.

V prodejně už toto mléko nenajdete

Podezřelou šarži už v dm drogerii nekoupíte. "Potvrzujeme, že jsme danou šarži výrobku HiPP Bio, pokračovací mléko komfort 500 ml, stáhli z prodeje na základě pokynu Státní zemědělské a potravinářské inspekce Tábor dne 14. 1. 2010," napsala iDNES.cz Kamila Gvuzdová, manažerka reklamy dm drogerie.

"V naší společnosti máme zavedený systém kritických bodů. Zvláště pečlivě dohlížíme na systém skladování výrobků a kontrolu jejich záručních lhůt. Samozřejmostí je i dodržování správného systému distribuce zboží. Na základě těchto skutečností si nejsme vědomi jakéhokoliv pochybení. V současné době čekáme na výsledky rozborů uvedené šarže ze stran státní inspekce," dodala.

Případ budeme sledovat, o výsledcích z laboratoře vás budeme informovat.