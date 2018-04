Mléko pomáhá zklidnit žaludek. Mýty a pravdy o trávení

Problémy s trávením 1 rok Po zavedení obilných výrobků do stravy se u malých dětí může projevit celiakie. Takové díte má průjmy, trpí nadýmáním a střídáním nálad. Má větší bříško a ochablé svalstvo. 20 let Začínají se objevovat zažívací potíže způsobené stresem, typický je dráždivý tračník. Pokud se u blízkých příbuzných objevily polypy či adenomy ve tlustém střevě, už ve věku 20 až 25 let byste měli podstoupit kolonoskopické vyšetření. 25 let Může se projevit celiakie. Mezi 25 -40. rokem ji často spouští nějaká zátěžová situace, například operace, úraz nebo porod. 40 let Lidé, jejichž rodiče či sourozenci prodělali rakovinu tlustého střeva či konečníku, by měli začít s prevencí, absolvovat by měli minimálně vyšetření skrytého krvácení do stolice, které může nádory prozradit. 50 let Rizikový věk pro rakovinu tlustého střeva a konečníku. Pojišťovna proplácí každoroční vyšetření na přítomnost krve ve stolici. 55 let Krev ve stolici se od tohoto věku vyšetřuje ve dvouletém intervalu. Jako druhou variantu mohou pacienti využít kolonoskopii, která odhalí většinu nádorů. Kolonoskopické vyšetření střev se provádí jednou za deset let. 65 let Mohou se objevit potíže s polykáním, a následně příjmem potravy. Ve vyšší míře hrozí vznik žaludečních vředů a krvácení do zažívacího traktu.