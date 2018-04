Mladší milenci jsou výkonnější a aférku lépe utajíme, tvrdí zralé ženy

Průzkumu se zúčastnilo celkem pět tisíc žen a odhalil, že nevěrné ženy, kterým je méně než 45 let, hledají starší milence, zatímco ženy po pětačtyřicítce dávají přednost až o deset let mladším mužům. Pouze zlomek ze všech dotázaných žen tvrdí, že jim na věku vůbec nezáleží.

„Chceme-li uvedeným zjištěním porozumět, pak je třeba brát v potaz i to, na jakém vzorku žen byla pro dané tvrzení získána vstupní data,“ usměrňuje výsledky výzkumu manželský a párový psycholog Petr Šmolka. Protože jde o klientky „diskrétní seznamky“, je výběr partnerů, včetně mileneckých, poznamenán jejich motivací. Podle něj v jejich případě nejde o hledání perspektivního životního partnera. „Spíš o někoho, kdo je nám s to poskytnout „hezké chvíle bez záruky“, nejlépe ihned. Neměl by se zamilovat, ani jinak by neměl představovat pro její manželství žádné ohrožení,“ vysvětluje Šmolka.

Proč dáváte přednost starším milencům? ženy pod 45 let ženy nad 45 let Jsou v sexu zkušenější 27% 16% Jsou vyzrálejší 15% 18% Mužům věk sluší 19% 19% Mám ráda, když o sebe muž dbá 22% 36% Starší muži jsou zajímavější 17% 11%

Šestatřicet procent žen po pětačtyřicítce v průzkumu přiznalo, že dávají přednost milencům o šest až deset let mladším, než jsou ony samy. Dvaadvacet procent z této skupiny žen si vybírá muže mladšího jen o rok až pět let a pouhých dvacet procent dotázaných si vybírá milence staršího než ony samy.

Důvod je nasnadě: „Mladší muži jsou podle nich lepší v posteli, protože jsou sexuálně aktivnější,“ vysvětluje odpověď třetiny respondentek ve věku nad 45 let Sigurd Vedal, ředitel a zakladatel seznamky Victoria Milan. Jednačtyřicet procent z nich navíc říká, že mít mladšího milence zároveň znamená mít kontrolu nad tajným vztahem.

Jak starý by měl být ideální milenec? ženy pod 45 let ženy nad 45 let Stejně jako já 15% 13% o rok až 5 let starší než já 32% 12% o 6 -10 let starší než já 23% 8% o rok až 5 let mladší než já 14% 22% o 6 až 10 let mladší než já 6% 36% Je mi to jedno 10% 9%

Naproti tomu mladší ženy, kterým je méně než 45 let, dávají přednost starším mužům, alespoň tak odpověděla více než polovina z nich. Dvaatřicet procent dává přednost věkovému rozdílu rok až pět let a třiadvacet procent ještě většímu rozdílu - šest až deset let. Podle mínění těchto žen jsou starší muži v sexu zkušenější, lépe se o sebe starají a také s věkem lépe vypadají.

“Ženy po pětačtyřicítce nám jasně vzkázaly, že touží po mladých mužích, protože tak mají nad aférkou lepší kontrolu a v posteli je zajíčci navíc dokážou lépe uspokojit. Je jasné, že s věkem ženy nabývají větší sebevědomí - vědí, co chtějí, a hlavně také jak toho dosáhnout,” uzavírá Sigurd Vedal.

Proč preferujete mladší milence? ženy pod 45 let ženy nad 45 let Jsou sexuálně aktivnější 29% 32% Je s nimi více zábavy 18% 11% Jsou naivní 13% 9% Ráda přebírám kontrolu 21% 41% Jsou více sexy 19% 7%

Podle psychologa Petra Šmolky jsou však i ženy, pro které je milenecký vztah prostředkem naplnění doma frustrovaných emočních potřeb a nezřídka i cestou, jak dosavadní život zásadně změnit. „Ve ´volné přírodě´ vypadají tedy milenecké vztahy jinak, než z pohledu dat diskrétní seznamky,“ říká a dodává, že se však alespoň v něčem mohou těm „seznamkovým“ podobat.

„Bude-li si relativně mladá žena hledat milence s perspektivou případného společného soužití, pak skutečně může volit partnera zralejšího, ekonomicky zajištěného, který má oproti vrstevníkům řadu předností a jedno drobné mínus – zpravidla bývají tak trochu ženatí,“ tvrdí psycholog.

Pro stárnoucí ženy může být podle něj mladší milenec cestou, jak se lépe vyrovnat s vlastním věkem.