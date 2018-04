Laďka omládla za dva dny. Jako bohyni ji domů vezla limuzína

Do proměny ji přihlásili její zaměstnanci, kteří si všimli, že je poslední dobou velmi unavená a není již tak svěží, jako byla před pár lety.

Třiačtyřicetiletá Laďka našla volný víkend, a tak ji natáčecí štáb odvezl z jejího obchodu v pátek odpoledne a v pondělí dopoledne ji zase vrátil.

Pozor na cévy!

Nejprve Laďka absolvovala komplexní screening, což je asi dvacet vyšetření, které slouží k diagnostice případných a zatím skrytých onemocnění. Odborníci prověřili například její sluch, vyšetřili mozkové vlny či pomocí dozimetru změřili hustotu kostních tkání, což je důležitá informace právě pro ženy, kterým může hrozit osteoporóza.

I když by se dalo říct, že je Ladislava vzorná a má i poměrně zdravou životosprávu, přece jen v Síni pravdy uslyšela, že enzymy likvidující volné radikály jsou málo aktivní. "Tyto radikály pak poškozují stěnu cévní," varoval ji lékař Lubomír Novák. "K tomu jsme u vás zjistili vysoký cholesterol a uvádíte, že kouříte 10 cigaret denně. To jsou tři faktory, které pro vás znamenají relativně vysoké kardiovaskulární riziko, i přes vaši jinak relativně zdravou výživu," informoval Laďku lékař.

Ladislava Ježová před proměnou Ladislava Ježová podstupuje komplexní screening

Stomatoložka Andrea Králová pak vybělila Laďce zuby a doporučila implantáty za chybějící stoličky.

Dermatoložka kliniky GHC Tereza Gabryšová se rozhodla pro neinvazivní metody ošetření, které zlepší kvalitu pleti a výraz obličeje. "Vrásky vyhladíme výpňovými materiály a botoxem. Klienti to většinou snášejí dobře, výjimečně pociťují lehké pálení," vysvětlila dermatoložka, která ještě Laďce pomocí CO2 laseru odstranila výrůstky na krku a na zádech.

Nové stoličky i vyhlazený obličej

Laďku Ježovou čekala i operace, ale pouze pod sedativy a analgetiky, což je k organismu šetrnější, než kdyby musela pod narkózu. Plastický chirurg navrhl liposukci a následné zpracování tukové tkáně, ze které se přímo na sále získají regenerativní a kmenové buňky. Ty pak lékař použil k výplni a přirozenému omlazení obličeje (více o nové metodě čtěte zde).

Ladislava Ježová před proměnou, Sabina Laurinová a doc. MUDr. Lubomír Novák, CSc

"Dříve se kmenové buňky získávaly pouze z kostní dřeně, což bylo nevýhodné. Získalo se jich relativně málo a za cenu ztráty kostní dřeně. Proto je tuková tkáň jako zdroj regenerativních a kmenových buněk revolučním přelomem. Tuková tkáň není pro tělo důležitá, většina z nás jí má nadbytek," vysvětluje primář Miroslav Krejča.

Část kmenových regenerativních kmenových buněk lékaři použili k omlazení obličeje Laďky a část buněk zmrazili a uložili pro případ, že by je chtěla využít i v budoucnu.

Operaci využili lékaři zároveň k stomatochirurgickému zákroku a nasadili Laďce titanové implantáty. "Tyto implantáty vydrží dvacet až třicet let," ujistil ji lékař Radim Horák.

Make up jako Marilyn Monroe

Kromě lékařských výkonů čekala Laďku Ježovou i relaxace na fyzioterapeutickém oddělení a samozřejmě i kadeřník Tomáš Arsov. "Laďka měla vlasy prodloužené velice nevhodnou metodou, která jí vytvořila ve vlasech něco jako dredy a vlasy byly velmi zničené," konstatoval kadeřník a rozhodl se pro jinou metodu prodloužení, metodu Hair Talk. "Je jednoduchá i na údržbu a vlasy jsou na dotyk příjemné, lze se o ně starat zcela normálně jako o vlastní vlasy," uvedl.

Nakonec se Laďka dostala do rukou vizážistky Kateřiny Kornové a stylistky Heleny Bedrnové, které z ní vykouzlily bohyni. Výsledkem byl make-up a oční linky ve stylu Marilyn Monroe a hvězdný dojem doladily bílé šaty s perličkami.

Po 48 hodinách odvezla limuzína odpočatou a o několik let mladší šéfovou zpět do jejího obchodu. "Maminka omládla o pár let, které jsme jí asi vzali," řekla její dcera.

"Nabrala jsem energii, jsem uvolněná, odpočatá," rozloučila se Laďka Ježová s televizním štábem

Ladislava Ježová před proměnou Ladislava Ježová po proměně

