Mladíci si anaboliky ničí zdraví

Vedou je k tomu dva hlavní motivy: chtějí se líbit dívkám a mít se čím pochlubit před ostatními kluky.

Někteří z nich proto i denně navštěvují posilovny a fitnesscentra. Ne vždy však výsledek odpovídá vynaložené dřině. Právě v takové chvíli se může stát, že se objeví dobře informovaný kamarád a nabídne snadnou pomoc v tabletách či injekcích.

Svaly se po nich skutečně rychle zvětšují, zároveň však prudce stoupá nebezpečí vzniku nádorů, poškození jater nebo třeba impotence. Sehnat tyto látky přitom není vůbec těžké - jen na internetu jsou desítky obchodů, které žádaný preparát dodají rychle, anonymně a bez nějakého poučování o rizicích a nežádoucích účincích. Poškození zdraví se může projevit až po letech.

Samé svaly, ale za jakou cenu?

Vypěstovat si postavu, na které svaly jenom hrají, stojí spoustu sil a potu. Jde to snáz, pokud člověk použije berličku v podobě anabolických steroidů. Daň za tuto pomoc je však příliš vysoká - trvale zničené zdraví.

Se svým tělem je spokojený jen málokterý dospívající. Konfrontace s dokonalými postavami akčních filmových hrdinů a modelek je všudypřítomná. Dívky se pak trápí dietami. Chlapci tráví hodiny a hodiny v posilovnách s pocitem, že pokud se jim nepodaří vyrýsovat každý sval na těle, jejich přitažlivost pro druhé pohlaví bude nulová.

Tisíce jedí bobule

Zdálo by se, že na rozdíl od hladovění jim cvičení nemůže ublížit. Ano, ale jen pokud nesáhnou pro pomoc v podobě anabolických steroidů. Tyto látky podobné mužskému hormonu testosteronu podporují tvorbu bílkovin. Sval po nich roste rychleji a zvyšuje se i svalová síla.

Daň za jejich používání je však vysoká - platí se poruchami rozmnožovacích schopností, poškozením jater, vysokým krevním tlakem, zvýšeným rizikem vzniku nádoru.

Přesně spočítat, kolik dospívajících steroidovou berličku používá, nelze. "V Česku jde určitě o tisíce mladých lidí. Podle mých výzkumů jsou to téměř dvě procenta dospívajících chlapců z celé populace. Mezi těmi, kteří navštěvují pravidelně fitnesscentra, může jít už o desítky procent," uvádí Ladislav Pyšný, sportovní lékař z pražské Fakulty tělesné výchovy a sportu, který se specializuje na problematiku dopingu.

Sehnat zmíněné preparáty přitom není těžší než se dostat k nejnovějšímu cédéčku oblíbené skupiny. Stačí do internetového vyhledávače zadat dvě slova - anabolické steroidy.

Internetový kšeft

Hned se objeví adresy množství stránek, na kterých lze steroidy koupit - snadno, rychle a anonymně. Z hlediska prodávajícího jde o výhodné a relativně bezpečné podnikání. "Žádný trestný čin tím nespáchá. To by se stalo jedině, pokud by prodával anabolické steroidy nezletilým," říká předseda Českého antidopingového výboru Jaroslav Nekola.

Pro provozovatele webu tedy není nic snazšího než se případným komplikacím vyhnout kratičkým upozorněním, že nabízené služby nejsou určeny pro osoby mladší osmnácti let.

Ti serióznější z dealerů upozorní i na rizika, ale jejich základní sdělení je jasné: "Bez našeho zboží se těm mistrům z plakátů nikdy nevyrovnáte." Pak už inkasují tisícové částky. Ještě zákeřnější než přímý prodej těchto preparátů je jejich přimíchávání do potravinových doplňků.

Poznám, že moje dítě bere anabolika?

"Zatím jsme zachytili jen zahraniční výrobky s obsahem takzvaných prohormonů, což jsou látky hormonům velmi blízké. Jejich přítomnost přitom nebyla nikde na obalu ani v příbalovém letáku uvedena," uvádí Jaroslav Nekola.

Jak mohou rodiče poznat, že si jejich syn s anabolickými steroidy něco začal? "Kromě nápadně rychlého přibývání svalové hmoty to je posun vlasové hranice, vytvářejí se jim takzvané kouty," vysvětluje Pavel Kabíček z pražské Všeobecné fakultní nemocnice.

Často se chlapcům nápadně zvětší prsa. Zvyšuje se krevní tlak. Mění se i chování - buď směrem k agresivitě, nebo k depresi. U dívek je zneužívání steroidů méně časté, přesto se vyskytuje. "Tam se pak projeví poruchami menstruace, hrubne jim hlas a jejich ochlupení získává mužský charakter," popisuje Kabíček.

Ještě hůře na tom může být ten, kdo si anabolika píchá, už proto, že jehly si lidé často půjčují. "Tím se zvyšuje riziko přenosu žloutenky nebo i HIV," varuje Kabíček.