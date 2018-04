Mladí lidé kouří víc než dospělí

To znamená, že vykouří víc než jedenáct cigaret za den. Stejně staří mladíci přitom kouří ještě o něco víc.

Vyplývá to z Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách, kterou tento týden zveřejnila Rada vlády pro koordinaci drogové politiky.

Je to paradox. Zatímco dospělí se od nikotinu odvracejí - za posledních patnáct let u nás počet kuřáků klesl z 37 na 29 procent - školáků, kteří se bez cigarety neobejdou, rok od roku přibývá. Jako by věta, která je na každé krabičce cigaret, "Určeno pouze dospělým", měla přesně opačný, magicky přitažlivý účinek.

"Je to logické. Dospělí si pomalu uvědomují rizika kouření. Jenže u mladých funguje reklama. Mají pocit, že když je kouření vyhrazeno dospělým, že s cigaretou v ruce už nebudou dětmi," vysvětluje přední expertka na kouření Eva Králíková z Univerzity Karlovy. "Jsou školy, kde kouří dokonce přes 40 procent dětí," dodává.

Dospělí už zmoudřeli. Nebo je jim spíš líto v dým proměněných peněz. "Cigarety jsou čím dál dražší. Část lidí proto kouření vzdala. Řekli si, že takové ceny už nebudou platit," míní psycholog Ladislav Csémy, který se na zpracování studie podílel.

Aby se mladí vyrovnali dospělým, snaží se je dohnat i v pití. Ještě před osmi lety jen šest procent šestnáctiletých dívek pilo alkohol víc než třikrát měsíčně. Dnes jich pije jednou tolik. Jejich spolužáci mají k alkoholu ještě blíž.

Nadměrně, to znamená častěji než třikrát měsíčně, pije víc než každý pátý. Favoritem přitom není sklenička tvrdého alkoholu nebo vína, ale pivo. To si dá víc než šestkrát měsíčně bezmála 34 procent dospívajících mladíků a skoro patnáct procent dívek.

Před osmi lety to přitom bylo téměř o deset procent mladíků méně. Dívky byly ještě střídmější: pila jen každá desátá. Psychologové se tomu nediví. "U nás je pití alkoholu běžné. Tráví se tak volný čas. Spotřeba lihu se drží na deseti litrech ročně na obyvatele. Včetně dětí," říká Csémy.

Potíž je, že kdo se opíjí častěji než třikrát měsíčně, tomu už odborníci přisoudí nálepku: Má potíže s alkoholem. "Znamená to totiž už zdravotně rizikové formy pití," varuje Csémy.