Mladé dívky jsou stále častěji k sexu nuceny

Vyplývá to ze studie amerických vědců z Indiana University, kteří své závěry publikovali v časopise Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine.

Jednačtyřicet procent dívek v dotaznících přiznalo, že měly v životě nechtěný sex. Nejčastějším důvodem je přitom obava, že se jejich partner rozzuří, pokud se s ním nevyspí.



Deset procent dívek se přímo obává, že je partner násilím donutí k sexu, pokud ho odmítnou. Okolo pěti procent dívek také uvedlo, že čas od času svolí k sexu za peníze nebo hodnotnější dar.



„Musíme vést teenagery k tomu, jak spolu mají navzájem komunikovat. Zřejmě to nezvládají a dívky se pak ze strany chlapců cítí být zastrašovány,“ uvedla autorka studie Margaret J. Blytheová, pediatrička z lékařské fakulty Indiana University.

Dívky, které se přiznaly k nechtěnému sexu, také používají méně často kondom, prožívají citově chudší vztahy a vykazují častější těhotenství než jejich vrstevnice.