Mít či nemít, nebo se otrávit minerály?

Nedostatek minerálů se projevuje zvláštním napětím, nespavostí, únavou, podrážděností, povadlou pokožkou, padáním vlasů, náchylností k zvracení, ztrátou chuti k jídlu, přecitlivělostí na chlad, špatným hojením ran a kožními nemocemi. Tyto příznaky se projevují ještě před tím, než dojde k vážnější nemoci.

Mezi minerály patří vápník, hořčík, železo, draslík, sodík, měď, jód, zinek, selen, fosfor, chrom, mangan, křemík, kobalt, molybden, síra, vanad a chlor. Je to celkem dlouhá řada, a tak se zaměřím na ty z nich, které jsou pro náš organismus nejdůležitější.



Vápník

Dalo by se napsat, že díky vápníku držíme pohromadě. Je důležitou součástí našich kostí a zubů, zodpovídá za jejich tvrdost a pevnost. Vedle toho se také podílí na vedení nervových vzruchů a uplatňuje se při srážení krve a regulaci srdečního rytmu.

Vápník je obsažen hlavně v mléčných výrobcích, nejvíce v těch přírodnějších, které nejsou moc tepelně upravované. Také je ho hodně v sojových bobech, fazolích, ořechách, petrželové nati, tofu, slunečnicových semenech, brokolici, lososu a játrech.

Naopak, příliš mnoho vápníku může způsobit zácpu, únavu a svalovou slabost.



Hořčík

Pokud vás trápí křeče, jste unavené a je vám do pláče, můžou to být příznaky nedostatku hořčíku, který ovlivňuje výměnu energií v buňkách, a to hlavně svalových a nervových. Tento minerál má také zklidňující účinky, protože uvolňuje napětí, má vliv na srážlivost krve a funkci srdce a zlepšuje paměť a myšlení.

Hořčík můžete přijímat konzumací celozrnných obilnin, luštěnin, tmavě zelené zeleniny, masa, máku, banánů, mandlí, fíků a ořechů.

Naproti tomu nadbytek hořčíku vede k průjmům.



Železo

Chudokrevnost je vlastně nedostatek železa, kdy se tvoří méně červeného krevního barviva. Důsledkem je nedostatečné okysličení tkání, které se projevuje únavou tělesnou i duševní, apatií a bledou kůží.

Nejvíce železa je v mase, a to především v hovězím a ve vnitřnostech. Z ovoce jsou to pak meruňky a švestky. Dále je minerál obsažen ve fazolích, čočce, ořechách a mandlích. Pepek námořník a jeho špenát je spíš takový mýtus, protože ve špenátu železa moc není.

Pokud jste velkými konzumenti železa, může se to projevit bronzovým zabarvením pleti.





Zinek

Pokud je vaše pleť hladká a čistá jako pleť modelek, máte pravděpodobně zinku dostatek. Zinek podmiňuje správné vidění, chuť a je důležitý pro udržení normální koncentrace vitamínu A v krvi. Minerál patří k antioxidantům chránícím buňky před působením volných radikálů a je nazýván "strážcem krásné pleti".

Tento minerál přijímáte, když jíte ovesné vločky, různé druhy ořechů a semínek, vejce a mléčné výrobky, ale také pokud jste milovnice korýšů a měkkýšů, ústřic.

Velká přemíra zinku může způsobit nevolnost, zvracení nebo průjem.



Fosfor

Minerál, jenž je obsažen v každé naší buňce, patří k základním kamenům, ze kterých jsou sestaveny naše nukleové kyseliny – nositelé dědičné informace. Je také důležitý při přenosu energie a spolu s vápníkem tvoří fosfáty – hlavní součást kostí a zubů.

Fosfor je obsažen snad ve všech potravinách. Nejbohatší na tento minerál jsou ořechy, luštěniny, obilniny, ovesné vločky a hnědá rýže.

Nadbytek fosforu je spojen se ztrátami vápníku, což může oslabit kosti.

Závěrem je možné napsat jednoduché pravidlo, jak mít dostatek minerálů a nepředávkovat se jimi.

Stačí jíst vyváženou a hodnotnou stravu, zaměřit se na celozrnné pečivo, luštěniny, zeleninu, mléčné výrobky, doplňovat jídelníček ořechy a hovězím masem a také pít kvalitní minerálky, bohaté na důležité minerály. Udělejte si stravu pestrou a zkuste poslouchat své i své chuti, protože ty většinou tlumočí potřeby těla.

Někdy je těžké v rychlém pracovním tempu kvalitně jíst, a pokud se dlouhodoběji odbýváte jídlem z fast foodů a jinou stravou, která žádné minerály neobsahuje, je rozumné doplňovat minerály v těle prostřednictvím tablet, obsahující širší komplex minerálů a vitamínů.