Mít, či nemít nadváhu?

Nikdy jsem se nechtěla stát modelkou, ani na to nejsem dostatečně vysoká. Já se cítím spokojená, i když třeba nevyhledávám společnost krasavců vyvalujících svá sexy těla na pláži.

Nemám komplex ze své postavy. Měla jsem psychické problémy, a to, že jsem měla nějaká ta kila navíc, mi, myslím, pomohlo k rychlejšímu uzdravení! Moje váha klesla na 63 kilo (což jsem měla naposledy snad v 7. třídě) a kamarádky na mě koukaly s hrůzným úžasem.

Říkaly, že mi to vůbec nesluší, ať začnu koukat jíst! Byla jsem do toho ještě nešťastně zamilovaná! Nejhorší kombinace! Nechtěla jsem jíst ani pít. Neměla jsem chuť stýkat se s přáteli. Měla jsem pocit, že mě nikdo nechápe.

Když jsem začala opět nabírat, nebyly to jen známky mého postupného uzdravování, ale i uvědomování si reality, že je třeba myslet na sebe a nestavět si vzdušné zámky. Získala jsem nazpět své tvary i sebevědomí!

Jednoho dne mě maminka "uzemnila" otázkou, zda se nechci jít vyzvracet!?! Je pravda, že jsem si toho dala k večeři víc, než bylo třeba, ale tohle??? Myslím si, že rodiče by neměli své děti do ničeho nutit. Měli by spíše jen dávat návrhy. A hlavně nepřirovnávat život svých ratolestí ke svému.

Holt je jiná doba. Jsou určovány trendy - co nosit, co studovat, co jíst a nejíst... Ale je to dobře? Lidé by se měli zamyslet, přestat žít, jako prototypy módních časopisů a dát si klidně i o půlnoci tabulku čokolády. Nedát tělu "do těla" stupidními dietami, které v 90% stejně skončí jo-jo efektem, ale dát mu, co si žádá.

Já se řídím pravidlem: "Jíst s mírou". Někdy to poruším, ale to není důvod k tomu, aby se ze mě stala bulimička! S maminkou jsem si téma: "Jíst či nejíst" vyříkala, ale ona si stejně tu a tam nějakou tu poznámku neodpustí.

Jestli se někomu nelíbí, že vám přetéká nějaký ten špíček, tak ať jde o dům dál. Kostnaté holky stejně nejsou v kurzu a chlapi nechtějí objímat suché větévky, které jim ve větru uletí... To nejsou pořádné ženské. Abychom nezapomněli na muže: "Kluci i chlapy s bříškem se líbí, ani nevíte jak!" Proto si všichni dnes dejte něco pořádného, i nezdravého, a uvidíte (když se nepřejíte), jak vám bude hej...