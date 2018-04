Nahá prsa ozdobená barevnými květy aneb odvážný bodypainting

Malování na nahá ženská těla logicky přilákalo velké množství kolemjdoucích, z nichž se rázem stali obdivovatelé. Na dívkách, které stály malířkám modelem, však nebyla znát ani špetka nervozity, studu či rozpaků.

"Kdepak, já se nestydím, s tím musí každý počítat, kdo do toho jde. Modelem v bodypaintingu jsem stála už několikrát," prozradila jedna z děvčat. Ptám se, zda jim bodypainteři za to, že jim své tělo propůjčí k malování, platí. "To záleží na domluvě, my jsme kamarádi a spolupracujeme dlouhodobě, takže to je neplacené," dodává dívka.

Soutěže bývají prestižnější záležitostí, bodypainting se však uplatňuje také při nejrůznějších oslavách a večírcích, kdy si mohou malování na nahé ženské tělo vyzkoušet i hosté. To už si pak modelka nějaký honorář vyslouží.

Některé modelky a malířky jsou na place už od sedmé hodiny ranní, aby si stihly vše připravit. Celý výsledný model není pouze o malování, i když to je samozřejmě prioritou. Nezapomíná se ale ani na odpovídající make-up, styling včetně účesu a doplňky, jako jsou nejrůznější vlasové příčesky, čelenky, květinová dekorace a podobně.

Bodypainteři malují barvami speciálně určenými pro malování na tělo. "Jsou absolutně zdravotně nezávadné, nevznikají na ně žádné alergické reakce," říká jedna z finalistek soutěže.

I bodypainting má své tak trochu nepsané techniky: maluje se štětcem, prsty, houbou, někteří využívají i speciálního nástřiku. Barvy zasychají poměrně rychle a odolají i otěru látky. Jak se jich tedy dá zbavit? "Smývají se vodou a mýdlem, jde to jednoduše," popisuje jedna z modelek. Její přihlížející známý však upozorňuje: "Dávejte ale pozor na smalt u vany nebo na dlaždičky, z těch to jde potom špatně."

Hlediště před pódiem se s blížícím se zakončením soutěže patřičně zaplnilo a finalisté (mezi malířkami byl i jeden muž) předvedli všech svých sedmnáct uměleckých děl. Vítězkou se stala Veronika Bokorová, jejíž modelka Michaela patřila k těm nejštíhlejším. Oceněné druhým a třetím místem najdete ve fotogalerii.