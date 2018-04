Místo tavených sýrů jezte raději ty přírodní

Pokud se jich nechcete vzdát úplně, vyberte si méně tučnou variantu - některé vám nabízíme v tabulce. Pokud budete pozorní, určitě objevíte, že i váš oblíbený sýr se vyrábí jako nízkotučný.

Nicméně mazat si pečivo pouze tavenými sýry by bylo nevhodné. Jejich výživová hodnota je ve srovnání s přírodními sýry (lučina nebo cottage), o jejichž energetických hodnotách se dozvíte také z naší tabulky, velmi malá.

Tavené sýry jsou sice trvanlivější a lépe se roztírají, ale právě kvůli tomu jsou i méně cenné. Výsledné konzistence se totiž dosahuje tepelnou úpravou a přidáním tavicích solí, kdy roste obsah fosforu a sodíku, látek, které jsou ve vyšším množství v těle nežádoucí.

Nadbytečné množství fosforu podporuje vyplavování vápníku z těla. Proto by neměly být tavené sýry jediným mléčným výrobkem, který pravidelně konzumujete.



Jak už bylo řečeno, mnohem lepším zdrojem vápníku i dalších cenných látek jsou přírodní sýry. Ty jsou nezbytné zejména pro děti, těhotné ženy a seniory. Chutné pomazánky lze připravit také z polotučného tvarohu.



Velmi častým (a opět výhradně českým) nešvarem je mazání si pečiva dvěma vrstvami - máslem (v lepším případě rostlinným tukem) a sýrem. Z hlediska chuti je to zbytečné a přinese vám to pouze více kalorií.